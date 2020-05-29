ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Инклюзивное кафе открылось в Минске

29.05.2020 18:59 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Первое инклюзивное кафе в Минске. Открыл его белорусский колясочник Александр Авдевич. Это место полностью доступно для людей с инвалидностью. Здесь будет удобно и посетителям, и персоналу, даже есть отдельный лифт для людей на коляске. А для кофе - специальные керамические кружки с нанесенным шрифтом Брайля  для удобства людей со слабым зрением. Кофейня открыта всего две недели, но посетителей уже много.

Кофейня - результат социального проекта "Инклюзивный бариста", которому уже два года. Именно тогда Саша Авдевич вместе с командой ездил по Беларуси и обучал людей с инвалидностью профессии бариста.

Кроме кафе, это еще и тренинговый центр. Здесь человек с инвалидностью может пройти бесплатный курс обучения приготовления кофе. А потом может появиться и возможность трудоустроиться.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое инклюзивное кафе в Минске. Открыл его белорусский колясочник Александр Авдевич. Это место полностью доступно для людей с инвалидностью. Здесь будет удобно...
 
Новости дня
Новости общества
 
На Минском море появился инклюзивный пляж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика