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Инклюзивное кафе открылось в Минске
29.05.2020 18:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервое инклюзивное кафе в Минске. Открыл его белорусский колясочник Александр Авдевич. Это место полностью доступно для людей с инвалидностью. Здесь будет удобно и посетителям, и персоналу, даже есть отдельный лифт для людей на коляске. А для кофе - специальные керамические кружки с нанесенным шрифтом Брайля для удобства людей со слабым зрением. Кофейня открыта всего две недели, но посетителей уже много.
Кофейня - результат социального проекта "Инклюзивный бариста", которому уже два года. Именно тогда Саша Авдевич вместе с командой ездил по Беларуси и обучал людей с инвалидностью профессии бариста.
Кроме кафе, это еще и тренинговый центр. Здесь человек с инвалидностью может пройти бесплатный курс обучения приготовления кофе. А потом может появиться и возможность трудоустроиться.
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Первое инклюзивное кафе в Минске. Открыл его белорусский колясочник Александр Авдевич. Это место полностью доступно для людей с инвалидностью. Здесь будет удобно...
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