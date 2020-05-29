Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Минском море появился инклюзивный пляж На пляже № 9 появился понтон из деревянного настила, по которому люди на инвалидных колясках могут доезжать до глубины и купаться. Также уже установлены...

На пляже № 9 появился понтон из деревянного настила, по которому люди на инвалидных колясках могут доезжать до глубины и купаться. Также уже установлены специальная кабинка для переодевания и комплект лесной мебели с пандусом.До конца недели на пляже появится и биотуалет, оборудованный для людей с дополнительными потребностями.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите