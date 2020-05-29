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Белгидромет предупреждает: в субботу лучше оставаться дома
29.05.2020 19:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, 30 мая, из-за сильного дождя и порывистого ветра. Об этом предупреждает Белгидромет.
Утром и днем 30 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по юго-восточной половине страны пройдут сильные дожди.
В Минске и области утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
МЧС предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях лучше по возможности оставаться дома и отказаться от поездок.
Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Автомобилистам лучше прекратить движение и, включив аварийные огни, переждать ливень.
Напомним,
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Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, 30 мая, из-за сильного дождя и порывистого ветра.
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