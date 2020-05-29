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Белгидромет предупреждает: в субботу лучше оставаться дома

29.05.2020 19:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, 30 мая, из-за сильного дождя и порывистого ветра. Об этом предупреждает Белгидромет.


Фото: Reuters

Утром и днем 30 мая на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по юго-восточной половине страны пройдут сильные дожди.

В Минске и области утром и днем ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

МЧС предупреждает, что при неблагоприятных погодных условиях лучше по возможности оставаться дома и отказаться от поездок.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Автомобилистам лучше прекратить движение и, включив аварийные огни, переждать ливень.

Напомним, по предварительному прогнозу, первые числа календарного лета будут прохладными, и лишь ближе к следующим выходным ожидается температура, характерная для этих чисел июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен на субботу, 30 мая, из-за сильного дождя и порывистого ветра.
 
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