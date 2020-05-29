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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стоимость шенгенских виз для белорусов снижается с 1 июля Стоимость шенгенских виз для белорусов снижается до 35 евро с 1 июля. МИД Беларуси получил официальное уведомление от Евросоюза о завершении внутренних процедур...

Стоимость шенгенских виз для белорусов снижается до 35 евро с 1 июля. МИД Беларуси получил официальное уведомление от Евросоюза о завершении внутренних процедур по ратификации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. К слову, белорусская сторона завершила эти процедуры еще в апреле. Срок рассмотрения визовых ходатайств для граждан Беларуси составит 10 календарных дней. Предусмотрена и выдача виз в срочном и безотлагательном порядке. Также устанавливаются основания для освобождения ряда категорий граждан от оплаты визового сбора.