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Стоимость шенгенских виз для белорусов снижается с 1 июля

29.05.2020 20:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Стоимость шенгенских виз для белорусов  снижается до 35 евро с 1 июля. МИД Беларуси получил официальное уведомление от Евросоюза о завершении внутренних процедур по ратификации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. К слову, белорусская сторона завершила эти процедуры еще в апреле. Срок рассмотрения визовых ходатайств для граждан Беларуси составит 10 календарных дней. Предусмотрена и выдача виз в срочном и безотлагательном порядке. Также устанавливаются основания для освобождения ряда категорий граждан от оплаты визового сбора.
 
 
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Стоимость шенгенских виз для белорусов  снижается до 35 евро с 1 июля. МИД Беларуси получил официальное уведомление от Евросоюза о завершении внутренних процедур...
 
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