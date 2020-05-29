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Почему туи настолько популярны?

Какой сорт туи идеально подходит для живой изгороди?

Свободнорастущая изгородь.

Какую форму создать можно из "брабанта"?

Как рассчитать количество растений для живой изгороди?

Для всех ли участков подходят туи?

Как себя будет чувствовать изгородь из тиса в наших условиях?

Барбарис любит яркую освещенность, особенно пестролистные сорта. Подвержен мучнистой росе.

Пузыреплодник Amber Jubilee - быстрорастущий кустарник с листьями-хамелеонами от желто-красных до золотисто-зеленых тонов. Высота до 2 м.

Непроходимая стена из граба.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Живые изгороди на даче. Какие растения выбрать Сегодня речь пойдет о живых изгородях. О тех растениях, которые укроют участок от посторонних глаз, замаскируют неприглядный сарайчик или соседский забор,...

Сегодня речь пойдет о живых изгородях. О тех растениях, которые укроют участок от посторонних глаз, замаскируют неприглядный сарайчик или соседский забор, защитят от пыли и ветра или разделят на зоны ваши владения. Да-да, на все это способны кустарники и деревья. Возвести ограждение нам поможет Екатерина Тумашик.Когда задумываешься о живой изгороди, первое, что приходит на ум - это туи.Растение неплохое, вечнозеленое. Требует относительно малого ухода, достаточно быстро растет. Хотя есть свои нюансы в использовании хвойных растений именно в изгородях.Главный козырь этих хвойных красавиц - их декоративность. В любую пору года хвойные радуют насыщенными зелеными красками. А ведь нам так их не хватает, особенно зимой.Все сорта туи можно использовать для живой изгороди. Вопрос только в том, свободнорастущая это изгородь или формованная изгородь.Она не нуждается в формирующей обрезке. Растения сохраняют свою естественную форму. Чаще всего это декоративные кустарники, цветущие и яркие, или популярные сейчас злаки. А вот формованную изгородь нужно регулярно стричь и поддерживать строгую геометрическую линию. Это гордость садовода и результат его постоянного труда.Для формованной изгороди лучше выбирать сорта туи западной "брабант", "холмструп". Они отлично поддаются стрижке, неприхотливы, хорошо растут.И плотности такой изгороди позавидуют многие кустарники. Но будьте готовы, стрижкой придется заниматься минимум 2 раза в год, весной и осенью. А лучше трижды, еще и летом.Туя западная "брабант" растет быстрее, чем другие виды туи. Очень любит дождевание кроны. Туя западная "холмструп" - густой вертикальный кустарник с правильной пирамидальный кроной, Высота до 3-4 м.Самые разнообразные. Для изгородей формы параллелепипеда. Туя используется и в различных топиарных формах. Поэтому здесь можно ограничиваться только собственной фантазией.Для массивных плотных стен и непроходимых изгородей "брабант" и "холмструп" - идеальные сорта.Туя "смарагд" - красивое растение пирамидальной формы с ярко-зеленой хвоей. Подходит для создания свободнорастущих изгородей. Просто создана для изящных спиралей, многоярусных шариков или изгороди-частокола. Но хрупкая красавица может и покапризничать.Самая распространенная ошибка, когда садоводы покупают тую "смарагд", они сажают ее в формованную живую изгородь, отрезают их красивую остроконечную верхушку, это со временем ведет к оголению ствола снизу.Для каждого растения свой шаг посадки. Для туи, наверно, не менее 80 см в ряду нужно соблюсти, чтобы эти растения себя чувствовали комфортно во время того, как будут разрастаться, их ничто не стесняло. Чтобы они не боролись за место под солнцем. Т.е. если у нас длина изгороди 3 метра, то для него будет достаточно 5 растений.Туи достаточно быстро растут. Около 15-20 см в год у них прирост. Поэтому 3-5 лет надо подождать, пока она вырастет до какого-то размера, который можно будет называть живой изгородью.Живая изгородь, оказывается, может быть не только зеленого цвета, но и такого яркого золотистого. Селекционеры не стоят на месте. Выведено достаточно много новых сортов хвойных растений. Если хочется немножко больше солнышка, не так часто погода нас радует солнечными днями, можно высадить такого плана туи на своем участке.Золотистые кустики можно встретить и в ряду туи "брабант", "смарагд" и других сортов. В названии будет сказано Gold - золотой. Драгоценные хвойные нужно также подкармливать, как и зеленых родственников. Также защищать от весеннего солнышка и домашних питомцев.Если участок находится в городе либо на сквозняке, мы рекомендуем использовать растения лиственные для создания живых изгородей.Хвойные растения очень боятся выхлопных газов и солей. Так что в городе им приходится не совсем сладко. То ли дело лиственные изгороди.Вот, например, тис. Не часто встретишь на участках, а ведь он тоже вечнозеленый красавец.Он очень популярен в Европе, но в наших условиях ведет себя нестабильно. На участках в Беларуси лучше высаживать тис в местах с разреженной тенью. У нас здесь березы, тис под тенью берез чувствует себя достаточно комфортно.Но учтите! Тис - растение ядовитое. Так что стричь его надо во всей защитной экипировке. Давайте выберем вариант не такой опасный. Екатерина ратует за лиственную изгородь.Из лиственных растений гораздо больше вариантов. Например, барбарис - замечательное растение. Очень много различных окрасок, форм. Колоновидная форма подходит для создания формованной живой изгороди. В свободнорастущей тоже можно использовать барбарисы. Их можно компоновать между собой.Барбарис очень любит стрижки. Но вряд ли эта процедура нравится садоводам. Кустарники с колючками, вырезать загущенные ветки - настоящее испытание. Всем, кто справится, награда. Ягодки барбариса.Вплоть до заморозков они сохраняются на ветвях, очень красиво выглядят в холодное время года, когда листвы нет.Дерен тоже популярное растение для создания живых изгородей.Это растение подходит для создания этого эффекта декоративности. Даже без листвы он настолько яркий, праздничный и нарядный, что так и хочется здесь находиться и любоваться им.Хорош дерен и в одиночных посадках, и в изгороди. Внимания к себе почти не требует.Дерен хорошо поддается стрижке, неприхотлив в уходе, растет практически везде.Хотите яркую изгородь - пожалуйста. Вот еще один вариант. Из пузыреплодника можно тоже сделать необычную изгородь.Появилось побольше сортов этого замечательного растения, которое можно рекомендовать для озеленения и в городских условиях. Растение неприхотливое. Растет практически на любых почвах. И хорошо формируется. Очень хорошо размножается. У этого необычная окраска листвы. Это Amber Jubilee.Молоденькие листочки у Amber Jubilee нежно-салатовые с золотистым оттенком. Постепенно они темнеют, со временем становятся карминово-пурпурными.Все цвета радуги можно собрать на одном кустике. А если их смиксовать с другими сортами пузыреплодника, то получится красивая разноцветная радуга.Изгородь из бирючины - это хороший вариант для тех, кто хочет быстрый эффект.Она достаточно быстро растет. Хорошо формируется. Дает плоды. Они несъедобные, но привлекают птиц. Ваш сад наполнится пением и щебетанием.Изгородь хороша тем, что граб достаточно долго не сбрасывает листья. Это высокорослое растение, т.е. можно формировать изгороди и 2, и 3, и 5 метров. Но самый оптимальный вариант - это 1,5-2 метра, потому что проще ухаживать за такой высотой.Стрижку граб переносит отлично. А высохшая листва опадет сама, чтобы уступить место свежим сочным листочкам. И напоследок еще одна изгородь.Самый надежный вариант живой изгороди, через которую не проберется ни один незваный гость, - это изгородь из боярышника.У него такие серьезные шипы. Изгородь из боярышника будет защищать не хуже, чем какой-нибудь забор из камня или металлопрофиля. Причем, забор с колючей проволокой. Да, защитит не только от злоумышленников, но и от соседских котов и собак, которые захотят пробраться на ваш участок без спроса.