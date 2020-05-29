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Дождливая погода осложнит кормоуборочные работы — Белгидромет

30.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Фото из архива

Ожидаемая в ближайшее время дождливая погода осложнит проведение кормоуборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Дожди в ближайшее время существенно пополнят запасы почвенной влаги. Благодаря этому улучшатся условия для формирования продуктивности сельскохозяйственных культур, для отрастания трав после первого укоса. Вместе с тем дождливая погода осложнит проведение защитных мероприятий по уходу за посевами и кормоуборочные работы», — рассказали в Белгидромете.

Агрометеорологи отмечают, что этой весной темпы накопления эффективного тепла сдерживала холодная погода, отмечавшаяся большую часть апреля и мая. «Недобор эффективных температур сдерживал развитие сельскохозяйственных культур, особенно требовательных к теплу. Повышение средней температуры почвы на глубине 10 см до плюс 15-17 градусов способствует прорастанию семян и появлению всходов поздних теплолюбивых культур», — добавили в Белгидромете.

БелТА

 
 
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Фото из архива Ожидаемая в ближайшее время дождливая погода осложнит проведение кормоуборочных работ, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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