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"Зеленый квест" для всей семьи. Ботанический сад подготовил для посетителей экомаршруты

30.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оригинальное времяпровождение для всей семьи.  "Зеленый квест" сегодня проводят в Ботаническом саду. Для посетителей подготовили живописные экомаршруты и интерактивные задания. Каждому выдают специальную карту. Для ее прохождения понадобится лишь мобильный телефон - все задания зашифрованы под QR-кодами. Всего разработано 10 маршрутов - 6 взрослых и 4 детских. Время прохождения квеста неограниченно. 
"Зеленый квест" можно пройти и завтра. Кроме того, организаторы подготовили розыгрыш подарков и онлайн-шоу.

 
 
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Оригинальное времяпровождение для всей семьи.  "Зеленый квест" сегодня проводят в Ботаническом саду. Для посетителей подготовили живописные экомаршруты и...
 
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