|
"Зеленый квест" для всей семьи. Ботанический сад подготовил для посетителей экомаршруты
30.05.2020 12:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОригинальное времяпровождение для всей семьи. "Зеленый квест" сегодня проводят в Ботаническом саду. Для посетителей подготовили живописные экомаршруты и интерактивные задания. Каждому выдают специальную карту. Для ее прохождения понадобится лишь мобильный телефон - все задания зашифрованы под QR-кодами. Всего разработано 10 маршрутов - 6 взрослых и 4 детских. Время прохождения квеста неограниченно.
"Зеленый квест" можно пройти и завтра. Кроме того, организаторы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оригинальное времяпровождение для всей семьи. "Зеленый квест" сегодня проводят в Ботаническом саду. Для посетителей подготовили живописные экомаршруты и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)