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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Зеленый квест" для всей семьи. Ботанический сад подготовил для посетителей экомаршруты Оригинальное времяпровождение для всей семьи. "Зеленый квест" сегодня проводят в Ботаническом саду. Для посетителей подготовили живописные экомаршруты и...

Оригинальное времяпровождение для всей семьи. "Зеленый квест" сегодня проводят в Ботаническом саду. Для посетителей подготовили живописные экомаршруты и интерактивные задания. Каждому выдают специальную карту. Для ее прохождения понадобится лишь мобильный телефон - все задания зашифрованы под QR-кодами. Всего разработано 10 маршрутов - 6 взрослых и 4 детских. Время прохождения квеста неограниченно."Зеленый квест" можно пройти и завтра. Кроме того, организаторы