Сергей Тихановский в ИВС в Гродно. Всего задержали 10 человек

Источник материала: Tut.by

Блогер Сергей Тихановский находится в ИВС РОВД Октябрьского района Гродно. Вместе с ним находится Дмитрий Фурманов. Об этом TUT.BY рассказала Ольга, девушка Дмитрия Фурманова.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Дима Фурманов и Сергей Тихановский находятся там, это подтвердили. — говорит Ольга.

За что их задержали и сколько продержат, по ее словам, не сказали. По информации Ольги, также задержаны Евгений Розниченко и Николай Соляник (последний — утром 30 мая, после того, как пытался узнать о местонахождении Тихановского — прим. TUT.BY). Всего десять человек.

Правозащитник Виктор Сазонов гродненского филиала лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» подтвердил TUT.BY задержание Николая Соляника.

— Больше никакой информации нет. Единственное, что известно точно — он задержан. Человек видел, как его задерживали, — сказал Виктор Сазонов.

Светлана Тихановская сообщила TUT.BY, что так как ночью в гродненских РОВД, куда она обращалась, ей не предоставили информацию о муже, она подала в Первомайский РУВД Минска заявление о его пропаже.

В изоляторе временного содержания РОВД Октябрьского района Гродно отказались подтвердить, находится и у них Сергей Тихановский и перенаправили в пресс-службу.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила TUT.BY, что сейчас готовится комментарий по вчерашнему инциденту в Гродно.

Напомним, вчера, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера. Некоторые из задержанных находятся в УВД Гродненского облисполкома.

Как заявил TUT.BY и. о. начальника УВД Гродненщины, начальник криминальной милиции Александр Шастайло, к ним доставлены граждане, которые участвовали в конфликте на площади Советской, в котором пострадал милиционер.