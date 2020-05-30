«Спешите делать добро». Лучший продавец области Мария Володько работает в «Галевском»

Источник материала: Полесская правда



Как себе хотите, а после разговора с Марией Сергеевной Володько у меня сложилось твердое убеждение, что она принадлежит к той категории людей, которые больше любят делать подарки, чем их получать. Берусь предположить, что именно это качество стало в свое время определяющим при выборе профессии, когда она поступила не в институт, не в престижный техникум, куда ей, одной из лучших выпускниц Кошевичской средней школы, активистке и спортсменке, были открыты все пути, а в скромное Гродненское училище торговли.

При чем здесь отношение к подаркам? А вот при чем: давным-давно один очень заслуженный работник торговли обмолвился в разговоре, что главное качество продавца – доброжелательность. Не будь терпимости по отношению к покупателям, не будь непреходящего желания доставить любому человеку хоть маленькую, но радость, в профессии продавца делать нечего.

Между тем, у восемнадцатилетней Маши сразу после окончания училища появилось множество поводов в своей специальности продавца продовольственных товаров разочароваться. Она получила распределение в Пинское райпо, где ее определили в те же Кошевичи, в достаточно крупный по тогдашним меркам магазин. По две смены на ногах, необходимость то и дело заменять грузчика, уборщицу, а то и товароведа – все это еще ничего, ко всему этому Маша, человек трудолюбивый и работящий, была готова. Главная беда была в другом: на дворе стояли 90-е «перестроечные» годы с их тотальным дефицитом товаров, с талонами и так далее. Позже Мария Сергеевна признается: именно эти годы стали лично для нее испытанием на твердость характера, на принципиальность и, в конце концов, на правильность однажды сделанного выбора. Ну и, само собой, Кошевичский сельмаг стал для молодого специалиста хорошей школой профессионализма.

Так или иначе, а через три года работы продавцом Марию Сергеевну назначили заведующей магазином, где она и проработала более десяти лет. Потом была работа и в Садовом, и в магазине «Продукты» в Молотковичах. Так бы оно и шло, кабы ровно десять лет назад не произошло событие, в определенной степени ставшее переломным в судьбе Марии Володько – ее назначили заведующей магазином «Галевский». Поначалу она этому решению крепко сопротивлялась. Во-первых, и в Молотковичах привыкла, чувствовала себя уверенно. А во-вторых, прекрасно понимала, что «Галевский» – это объект непростой. Это, своего рода, визитная карточка города, которую ты обязана предъявлять каждому проезжающему по оживленной автотрассе, каждому гостю Пинщины. Да и местный покупатель особый, как и всюду в пригородных деревнях, – ему подавай сугубо городской сервис.

К тому времени Мария Сергеевна уже имела солидный опыт работы, располагала необходимыми профессиональными знаниями. Плюс решительный характер и умение руководить коллективом. Она дала согласие на назначение, а уже через несколько лет портрет Марии Сергеевны Володько красовался на районной Доске почета. Успех налицо, что и говорить. Но главное все же заключается в том, что на достигнутом ее коллектив не останавливается – с каждым годом наращивает показатели, главный из которых – товарооборот. Задача тем более трудная, потому что едва ли не рядышком расположены еще три магазина разных форм собственности. Попробуй, перемани клиента! Но «Галевский» это делает с помощью культуры обслуживания, за счет постоянно расширяющегося ассортимента товаров.

Привлекает покупателей и грамотное размещение товара. Вот зайдите при случае в «Галевский» и сами убедитесь, что торговый зал там выглядит ничуть не менее эффектно, чем аналогичные залы в городских супермаркетах. Особенно это стало видно после того, как в прошлогоднем ноябре в магазине сделали ремонт. Да не просто ремонт, а, я бы сказал, реконструкцию: за счет перестройки склада значительно увеличили торговую площадь. А также установили новое холодильное и торговое оборудование. Современная планировка торгового зала позволила установить камеры видеонаблюдения, которые просто необходимы в магазине, который работает до одиннадцати вечера.

Я побеседовал с несколькими покупателями из Галево, Заполья и даже Оснежиц. Покупатели постоянные, а выбрали они этот магазин потому, что, по их словам, здесь можно купить все то, что и в городе, незачем далеко ехать. Это раз. Во-вторых, Мария Сергеевна широко практикует использование заявок от населения. А третий момент, который делает «Галевский» таким популярным, – это сила привычки. Магазин появился здесь с незапамятных времен, а потому успел обзавестись своей клиентурой, которая отдает предпочтение именно «Галевскому».

– Девчата здесь приветливые, умеют с покупателями работать! – хохотнул веселый дембель, вернувшийся из армии в Посеничи. – Все объяснят, толково посоветуют.

Персонал здесь и в самом деле хоть куда. За последнее время работа магазина не раз отмечалась всякими грамотами и дипломами. И заслугу в этом заведующая видит прежде всего в работе каждого из продавцов, себя старательно отодвигая на второй план. И начинает с Лидии Леонидовны Товстыко,

которая работает здесь более трех десятков лет, по-моему, с открытия магазина. Настоящими профессионалами зарекомендовали себя Н.В. Менделева, Л.В. Трепачева, Е.В. Демещенко, Л.Л. Колесникович, Т.В. Богатко, О.Г. Лущенчик, Н.В. Кузьмина.

Итоги работы этих людей говорят сами за себя. В прошлом году товарооборот «Галевского» составил 1 203 тысячи рублей, темп роста в сопоставимых ценах 106 процентов. Результат не только самый высокий в областной системе потребкооперации, но и получен в магазине, чья торговая площадь вдвое, а то и втрое меньше, чем у аналогичных предприятий торговли. Наверное, это стало главным фактором того, что заведующую «Галевского», продавца 6-го разряда Володько Марию Сергеевну признали «Человеком года Брестчины». Коллектив «Галевского» останавливаться на достигнутом не собирается: в первом квартале текущего года

товарооборот здесь составил 267 тысяч рублей, а это значит, что темп роста равен 107,6 процента.

…Не боясь ошибиться, возьмусь предположить, что звание «Человек года Брестчины» – не последняя награда в карьере заведующей «Галевского». Но если бы кого-то интересовало мое мнение, то я непременно отметил бы Марию Сергеевну за верность профессии, за понимание своей роли в укреплении социальной сферы современной деревни и просто за искреннее желание делать людям добро.

Юрий Скороход

Фото автора.