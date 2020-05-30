«Предлагали сделать искусственное, из кишки». История Леры, которая родилась без влагалища и матки

Источник материала: Tut.by

В подростковом возрасте мы задаем себе много вопросов, в том числе и о своем теле. В 15 лет Лера поняла, что разговоры с подругами на тему менструации поддержать не может: у нее этого просто не было. После длительных осмотров врачей девушке поставили диагноз — синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера. Если простыми словами, это отсутствие матки и влагалища. Лере пришлось пройти через тяжелые вещи: осуждение общества («мужа и детей не будет!»), ужасающие способы лечения («а ты засунь туда что-нибудь, растяни») и непринятие себя как женщины. Сейчас Лере 26 лет, и она готова поделиться своей историей, чтобы помочь другим девушкам с подобной проблемой. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в организации съемок площадку «Песочница» .