TUT.BY разыскивает женщину с пикета Тихановского

Источник материала: Tut.by

TUT.BY разыскивает женщину и ее подругу, которая была вечером 29 мая на пикете по сбору подписей в Гродно, во время которого задержали блогера Сергея Тихановского.



Скриншот видео





Если вы знаете этих женщин, свяжитесь с редакцией портала.

Интернет-пользователи за несколько часов нашли персональные данные женщины (страницы в соцсетях и телефоны), которая очень похожа на участницу пикета в бейсболке. На снимках в Instagram (аккаунт вскоре удалили — комментаторы оставляли сообщения с оскорблениями и угрозами) она позирует в той же одежде, что и женщина с пикета.

Мы просим откликнуться знакомых этой женщины. Мы также обращаемся к женщине на снимке — если вы считаете, что вас оболгали, свяжитесь с нами.



Снимок со страницы в Instagram

Задержание Тихановского

Напомним, вчера, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера. Некоторые из задержанных находятся в УВД Гродненского облисполкома.