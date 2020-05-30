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С 30 мая из Бреста возобновят движение автобусы до Варшавы, а с 31 мая - до Бяла-Подляски
30.05.2020 15:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРейс Брест - Варшава будет отправляться с Брестского вокзала ежедневно в 12:30. С 31 мая может быть введен еще один рейс в Варшаву с отправлением из Бреста в 10:00.
В Бяла-Подляску с 31 мая будет организован маршрут из Бреста, который будет отправляться в 17:50, а с 1 июня - еще один в 14:30.
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Рейс Брест - Варшава будет отправляться с Брестского вокзала ежедневно в 12:30. С 31 мая может быть введен еще один рейс в Варшаву с отправлением из Бреста в 10:00. В...
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