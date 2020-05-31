Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завтра стартует онлайн-забег "Спасибо врачам" Выразить благодарность медикам и заодно укрепить свое здоровье! Уже завтра стартует онлайн-забег "Спасибо врачам". Благотворительная акция в таком необычном...

Выразить благодарность медикам и заодно укрепить свое здоровье! Уже завтра стартует онлайн-забег "Спасибо врачам". Благотворительная акция в таком необычном формате организована Белорусской федерацией легкой атлетики. И это те старты, на которых не учитывается ни время, ни преодоленная дистанция. Но результат своего фитнес-трекера выслать все же необходимо. Абсолютно каждый из участников получит медаль по почте. К слову, регистрацию на онлайн-забег пришлось закрыть досрочно - лимит был 500 человек.