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Завтра стартует онлайн-забег "Спасибо врачам"
31.05.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыразить благодарность медикам и заодно укрепить свое здоровье! Уже завтра стартует онлайн-забег "Спасибо врачам". Благотворительная акция в таком необычном формате организована Белорусской федерацией легкой атлетики. И это те старты, на которых не учитывается ни время, ни преодоленная дистанция. Но результат своего фитнес-трекера выслать все же необходимо. Абсолютно каждый из участников получит медаль по почте. К слову, регистрацию на онлайн-забег пришлось закрыть досрочно - лимит был 500 человек.
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Выразить благодарность медикам и заодно укрепить свое здоровье! Уже завтра стартует онлайн-забег "Спасибо врачам". Благотворительная акция в таком необычном...
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