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Дожди с понедельника по пятницу. Все о погоде в Бресте на этой неделе
01.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало лета в Бресте будет ненастным, предупреждают погодные сервисы. На всю рабочую неделю передают дожди, а в пятницу — еще и грозы.
В понедельник будет облачно, возможны дожди, сообщает
Во вторник утром будет облачно. Столбик термометра поднимется до +14°С. Во второй половине дня ожидаются дожди и усиление ветра. Порывы будут достигать 16 м/с, обещает
Дожди передают и на утро среды. Температура воздуха в первой половине дня составит +13°С. После обеда потеплеет до +16°С. Вероятность осадков — 57%.
В четверг утром будет сплошная облачность, возможны дожди. Термометр покажет не больше +16°С. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +19°С, ожидаются кратковременные дожди.
Завершится рабочая неделя кратковременными дождями с грозами. Утром в пятницу воздух прогреется до +17°С, днем будет на два градуса теплее.
Хорошей недели, друзья!
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Начало лета в Бресте будет ненастным.
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