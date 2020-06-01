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Дожди с понедельника по пятницу. Все о погоде в Бресте на этой неделе

01.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало лета в Бресте будет ненастным, предупреждают погодные сервисы. На всю рабочую неделю передают дожди, а в пятницу — еще и грозы.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник будет облачно, возможны дожди, сообщает AccuWeather. В первой половине дня воздух прогреется до +16°С, днем будет на градус теплее.

Во вторник утром будет облачно. Столбик термометра поднимется до +14°С. Во второй половине дня ожидаются дожди и усиление ветра. Порывы будут достигать 16 м/с, обещает pogoda.by. Воздух прогреется до +14°С.

Дожди передают и на утро среды. Температура воздуха в первой половине дня составит +13°С. После обеда потеплеет до +16°С. Вероятность осадков — 57%.

В четверг утром будет сплошная облачность, возможны дожди. Термометр покажет не больше +16°С. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +19°С, ожидаются кратковременные дожди.

Завершится рабочая неделя кратковременными дождями с грозами. Утром в пятницу воздух прогреется до +17°С, днем будет на два градуса теплее.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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