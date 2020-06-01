Потепление и немного дождя. Погода в первую летнюю неделю в Могилеве

Источник материала: Tut.by

С наступлением лета, друзья! Да, мы знаем, что пока оно лишь календарное — за окном холодновато. Но это только сегодня! По прогнозу, к концу недели в Могилеве заметно потеплеет. Причем в выходные, по предварительным данным pogoda.by, будет до +24°С.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 1 июня, будет +9°С и облачно. Вечером и ночью прогнозируют дожди.

Во вторник также будет дождливо, но уже теплее — +8…12°С. А еще днем выглянет солнце.

В среду, 3 июня, столбик термометра поднимется до отметки +15°С. В первой половине суток будет немного ветрено, зато весь день будет светить солнце.

В четверг будет отличная погода: солнце, до +16°С и никаких дождей.

В пятницу, 5 июня, снова прогнозируют дожди и даже грозы. Немного похолодает: +12…+14 °С.

Хорошей недели, друзья!

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