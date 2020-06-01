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Потепление и немного дождя. Погода в первую летнюю неделю в Могилеве
01.06.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С наступлением лета, друзья! Да, мы знаем, что пока оно лишь календарное — за окном холодновато. Но это только сегодня! По прогнозу, к концу недели в Могилеве заметно потеплеет. Причем в выходные,
Сегодня, 1 июня, будет +9°С и облачно. Вечером и ночью прогнозируют дожди.
Во вторник также будет дождливо, но уже теплее — +8…12°С. А еще днем выглянет солнце.
В среду, 3 июня, столбик термометра поднимется до отметки +15°С. В первой половине суток будет немного ветрено, зато весь день будет светить солнце.
В четверг будет отличная погода: солнце, до +16°С и никаких дождей.
В пятницу, 5 июня, снова прогнозируют дожди и даже грозы. Немного похолодает: +12…+14 °С.
Хорошей недели, друзья!
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