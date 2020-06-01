Рентабельность 200%. В Дрогичинском районе засадили арбузами 20 га

Источник материала: Tut.by

В Дрогичинском районе приступили к севу бахчевых, сообщает Zarya.by .



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Гибриды арбузов Романза F1, Мисон F1 и сорта Триумф здесь будут выращиваться на 20 гектарах. В прошлом году под полосатую ягоду были отведены более скромные площади — 6 га

— В 2019 году рентабельность от выращивания арбузов здесь составила более 200%. Около 80 т бахчи продали, арбузы также включали в обеденное меню механизаторов и животноводов, — рассказал директор ОАО «Радостовский» Александр Римашевский.

Кроме того, в хозяйстве на экспериментальной площади в 1 гектар посеют семена дыни. Несмотря на то, что технология возделывания засухоустойчивых арбуза и дыни одинакова, так как обе культуры предпочитают супесчаные почвы, с близким к нейтральному показателю кислотности, все-таки дыня — более теплолюбивая культура.