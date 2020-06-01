Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены "Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 9 июня. В 2020 году, как и в предыдущие...

"Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 9 июня. В 2020 году, как и в предыдущие годы, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства образования", - сообщили в пресс-центре Министерства образования.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите