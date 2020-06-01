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В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены

01.06.2020 11:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 9 июня. В 2020 году, как и в предыдущие годы, тексты и задания будут объявляться по телевидению и радио, размещаться на портале Министерства образования", - сообщили в пресс-центре Министерства образования.

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"Выпускные экзамены по завершении обучения и воспитания на II и III ступенях общего среднего образования пройдут в период с 1 по 9 июня. В 2020 году, как и в предыдущие...
 
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