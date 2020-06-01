ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Как к полезному продукту относятся кореличчане?

01.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» – эта фраза в полной мере относится к 1 июня – дате, когда весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока.

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Как к полезному продукту относятся кореличчане?

Человек давно познал целительную силу молока. Гиппократ, например, назначал молоко больным туберкулезом. Он считал также, что оно чрезвычайно полезно при нервных расстройствах. В наши дни каждый знает, что молоко полезно, а о том, как используется этот продукт сегодня, рассказали кореличчане.

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Как к полезному продукту относятся кореличчане?

Татьяна РУДЬКО,
врач-педиатр УЗ «Кореличская ЦРБ»:

– Большинство людей ежедневно употребляет молоко в чистом виде или в продуктах, где оно содержится. Конечно же, это полезно. Молоко богато и витаминами, и минералами. В основном, это витамины группы В, кальций. Молочные продукты полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, опорно-двигательным аппаратом. Оно повышает иммунитет. Но важно помнить, что детям давать молоко можно только после года. До этого возраста можно использовать специальные сбалансированные молочные смеси. Хочется отметить, что кобылье молоко врачи используют как средство от коклюша. И ведь действительно помогает.

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Как к полезному продукту относятся кореличчане?

Ольга ЛУКИНА-БАШКО,
мама годовалой дочери:

– Наша семья чаще употребляет кисломолочные продукты. Сладкое молоко добавляем в чай и кофе. У меня, как у мамы, есть свой ритуал для поддержания лактации. Каждое утро с тех пор, как родилась дочка Алиса, я пью цикорий с молоком. Сама Алиса с 8 месяцев отказалась от смеси в пользу грудного молока, до этого была на смешанном вскармливании. С маминым молоком и иммунитет крепче, и зубки легче растут. Поэтому в нашей семье любое молоко занимает почетное место.

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Как к полезному продукту относятся кореличчане?

Лариса РАПОВЕЦ,
начальник Кореличского сырцеха «Новогрудские Дары» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»:

– О пользе молока знают многие люди. Кроме того, что это хороший источник кальция, молоко, например, помогает снизить высокое кровяное давление и снижает риск возникновения некоторых видов рака. Кисломолочные продукты нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта, что положительно влияет на иммунную систему человека. Но молоко – это не только молоко. Это сметана, масло, творог, кефир, йогурт, мороженое, казеин, и, конечно, всеми любимые сыры, как наша визитная карточка «Адыгейский классический» и «Сулугуни классический». Можно ли представить повседневную жизнь без этих продуктов? Нет! Вот и вся жизнь работников нашего цеха связана непосредственно с молоком и его переработкой.

Анна КОВАЛЕВИЧ,
методист ГУ «Кореличский районный учебно-методический кабинет»:

– Лично я очень положительно отношусь к молоку и молочным продуктам. Знаю, что оно богато витаминами и другими полезными веществами. Мой ребенок употребляет молоко на постоянной основе. А вот в школьном питании этот продукт в чистом виде используется редко, потому что школьники предпочитают молоку другие напитки. Тем не менее в их рационе всегда присутствует пища, содержащая молоко. Это и сырники, и блины, и молочные супы, затирка – блюд много, и, если школьники не хотят пить молоко из стаканов, управление образования находит способы внедрить полезный продукт в их обеды.

Елизавета АЙКЯН
Фото участников опроса и из открытых интернет-источников

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» – эта фраза в полной мере относится к 1 июня – дате, когда весь мир
 
Новости дня
Новости общества
 
Минское метро переходит на летний режим работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика