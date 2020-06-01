«Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Как к полезному продукту относятся кореличчане?

Источник материала: Полымя

«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» – эта фраза в полной мере относится к 1 июня – дате, когда весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока.





Человек давно познал целительную силу молока. Гиппократ, например, назначал молоко больным туберкулезом. Он считал также, что оно чрезвычайно полезно при нервных расстройствах. В наши дни каждый знает, что молоко полезно, а о том, как используется этот продукт сегодня, рассказали кореличчане.





Татьяна РУДЬКО,

врач-педиатр УЗ «Кореличская ЦРБ»:

– Большинство людей ежедневно употребляет молоко в чистом виде или в продуктах, где оно содержится. Конечно же, это полезно. Молоко богато и витаминами, и минералами. В основном, это витамины группы В, кальций. Молочные продукты полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, опорно-двигательным аппаратом. Оно повышает иммунитет. Но важно помнить, что детям давать молоко можно только после года. До этого возраста можно использовать специальные сбалансированные молочные смеси. Хочется отметить, что кобылье молоко врачи используют как средство от коклюша. И ведь действительно помогает.





Ольга ЛУКИНА-БАШКО,

мама годовалой дочери:

– Наша семья чаще употребляет кисломолочные продукты. Сладкое молоко добавляем в чай и кофе. У меня, как у мамы, есть свой ритуал для поддержания лактации. Каждое утро с тех пор, как родилась дочка Алиса, я пью цикорий с молоком. Сама Алиса с 8 месяцев отказалась от смеси в пользу грудного молока, до этого была на смешанном вскармливании. С маминым молоком и иммунитет крепче, и зубки легче растут. Поэтому в нашей семье любое молоко занимает почетное место.





Лариса РАПОВЕЦ,

начальник Кореличского сырцеха «Новогрудские Дары» филиала ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»:

– О пользе молока знают многие люди. Кроме того, что это хороший источник кальция, молоко, например, помогает снизить высокое кровяное давление и снижает риск возникновения некоторых видов рака. Кисломолочные продукты нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта, что положительно влияет на иммунную систему человека. Но молоко – это не только молоко. Это сметана, масло, творог, кефир, йогурт, мороженое, казеин, и, конечно, всеми любимые сыры, как наша визитная карточка «Адыгейский классический» и «Сулугуни классический». Можно ли представить повседневную жизнь без этих продуктов? Нет! Вот и вся жизнь работников нашего цеха связана непосредственно с молоком и его переработкой.

Анна КОВАЛЕВИЧ,

методист ГУ «Кореличский районный учебно-методический кабинет»:

– Лично я очень положительно отношусь к молоку и молочным продуктам. Знаю, что оно богато витаминами и другими полезными веществами. Мой ребенок употребляет молоко на постоянной основе. А вот в школьном питании этот продукт в чистом виде используется редко, потому что школьники предпочитают молоку другие напитки. Тем не менее в их рационе всегда присутствует пища, содержащая молоко. Это и сырники, и блины, и молочные супы, затирка – блюд много, и, если школьники не хотят пить молоко из стаканов, управление образования находит способы внедрить полезный продукт в их обеды.

Елизавета АЙКЯН

Фото участников опроса и из открытых интернет-источников