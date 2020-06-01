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Спасатели-волонтеры в Могилеве собирают деньги на квадрокоптер - на носу ягодно-грибной сезон
01.06.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поисково-спасательный отряд «Симуран», который занимается поисками пропавших людей в Могилеве и Могилевской области,
Квадрокоптер поможет добровольцам осматривать открытые участки территории с высоты. Тем самым сэкономит время и силы для осмотра лесов и болотистых мест. А часто время играет решающую роль.
Волонтеры вспоминают недавние поиски пропавшего 3-летнего мальчика под Бобруйском. Его
Сбор средств
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Недавно поиски 3-летнего мальчика еще раз подтвердили, что добровольцам не хватает техники.
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