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Спасатели-волонтеры в Могилеве собирают деньги на квадрокоптер - на носу ягодно-грибной сезон

01.06.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Поисково-спасательный отряд «Симуран», который занимается поисками пропавших людей в Могилеве и Могилевской области, собирает деньги на квадрокоптер. Недавние поиски 3-летнего мальчика, которого нашли в лесу с помощью тепловизора, еще раз подтвердили: добровольцам не хватает техники. А на носу — ягодно-грибной сезон, когда люди пропадают особенно часто.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Квадрокоптер поможет добровольцам осматривать открытые участки территории с высоты. Тем самым сэкономит время и силы для осмотра лесов и болотистых мест. А часто время играет решающую роль.

Волонтеры вспоминают недавние поиски пропавшего 3-летнего мальчика под Бобруйском. Его нашли под деревом в лесу еще ночью с помощью тепловизора, который попросили у бывшего егеря. А до этого 3 часа потратили на поиски мальчика на рапсовом поле.

Сбор средств открыт тут.

 
Теги: Могилев
 
 
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Недавно поиски 3-летнего мальчика еще раз подтвердили, что добровольцам не хватает техники.
 
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