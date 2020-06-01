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По расчетам Минтруда, потребуется 180 миллионов рублей на доплаты работникам

01.06.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В нынешних реалиях мировой пандемии в Беларуси в среднем работники десяти процентов предприятий в месяц будут находиться в неполной занятости или в вынужденных отпусках. Об этом в "Главном эфире" заявила глава Минтруда Ирина Костевич. И здесь государство готово подставить плечо. Тем, кто по объективным причинам сейчас потерял в зарплате. Подписанным указом Президента как раз и предусмотрены субсидии для тех, у кого пока в месяц на руки выходит меньше минималки. Это 375 рублей. Речь о дифференцированном подходе к каждому. Решение о помощи принимает местная власть. 

По расчетам Минтруда, потребуется 180 миллионов рублей на доплаты работникам, из них 45 пойдут на взносы в фонд соцзащиты для того, чтобы сформировать пенсионные гарантии.

 
 
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В нынешних реалиях мировой пандемии в Беларуси в среднем работники десяти процентов предприятий в месяц будут находиться в неполной занятости или в вынужденных...
 
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