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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пустынках восстановлен храм В Пустынках - туристической мекке Мстиславского района на территории Успенского монастыря - восстановлен старинный храм. Это Покровская церковь с братским...

В Пустынках - туристической мекке Мстиславского района на территории Успенского монастыря - восстановлен старинный храм. Это Покровская церковь с братским корпусом 18-19 веков. Чтобы вернуть святыни прежний облик, понадобилось 10 лет. Внутри строители заменили арочные перекрытия на монолитные, чтобы остановить обрушение и сохранить исконную кирпичную кладку. Немало времени понадобилось и на отделочные работы. Освящение храма и первую службу в нем провел архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний.