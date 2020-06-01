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В Пустынках восстановлен храм
01.06.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Пустынках - туристической мекке Мстиславского района на территории Успенского монастыря - восстановлен старинный храм. Это Покровская церковь с братским корпусом 18-19 веков. Чтобы вернуть святыни прежний облик, понадобилось 10 лет. Внутри строители заменили арочные перекрытия на монолитные, чтобы остановить обрушение и сохранить исконную кирпичную кладку. Немало времени понадобилось и на отделочные работы. Освящение храма и первую службу в нем провел архиепископ Могилевский и Мстиславский Софроний.
Дмитрий Пимошенко, председатель Мстиславского райисполкома: "Мы намерены навести порядок на территории монастыря. Мы планируем завершить работы по восстановлению лестницы, которая ведет к церкви. И мы станем свидетелями еще не одного важного открытия, объекта на территории монастыря".
Примечательно, что храм, закрытый ровно 100 лет назад, восстановили при поддержке государственной инвестиционной программы, а также на средства прихожан и меценатов.
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В Пустынках - туристической мекке Мстиславского района на территории Успенского монастыря - восстановлен старинный храм. Это Покровская церковь с братским...
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