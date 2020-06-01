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90 миллионов евро от Всемирного банка на закупку средств защиты и оборудование для реанимаций

01.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и Всемирный банк поставили подписи онлайн. Деньги пойдут на закупку средств защиты и оборудование для реанимаций, а также на информирование населения.


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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и Всемирный банк поставили подписи онлайн. Деньги пойдут на закупку средств защиты и оборудование для...
 
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