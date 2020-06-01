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90 миллионов евро от Всемирного банка на закупку средств защиты и оборудование для реанимаций
01.06.2020 13:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и Всемирный банк поставили подписи онлайн. Деньги пойдут на закупку средств защиты и оборудование для реанимаций, а также на информирование населения.
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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и Всемирный банк поставили подписи онлайн. Деньги пойдут на закупку средств защиты и оборудование для...
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