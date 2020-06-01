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Республиканский проект "#разам з бацькамі" стартовал в Гродно
01.06.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлагоустройство детских площадок общими усилиями! Сегодня в Гродно стартовал новый республиканский проект "#разам з бацькамі". В День защиты детей волонтеры БРСМ вместе с молодыми семьями вышли на детские площадки города, чтобы привести в порядок горки, качели и песочницы. Основная идея проекта – в Год малой родины предложить жителям городов и поселков внести частичку личного участия в благоустройство дворовых территорий, где они проживают.
Светлана Шитик, жительница г. Гродно: "Мы делаем благое дело. Это площадки, это наши дворы, это наши дети, которые здесь проводят 90% сейчас своего времени. Поэтому мы таким образом показываем хороший пример в том числе и своим детям. Что можно просто выйти и сделать это самим".
Проект "#разам з бацькамі" не ограничится только одним днем. Благоустраивать детские площадки планируют все лето.
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Благоустройство детских площадок общими усилиями! Сегодня в Гродно стартовал новый республиканский проект "#разам з бацькамі". В День защиты детей волонтеры БРСМ...
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