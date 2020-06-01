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Современный детский сад открыли в Ратомке

01.06.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Современный детский сад открыт сегодня в Международный день защиты детей. Дошкольное учреждение в Ратомке выдержано в единой стилистической концепции с новым кварталом у Минского моря. Морская тематика как на фасаде детского здания, так и в интерьерах, а также в названии улицы - Морской риф.

Но все-таки самое главное - материально-техническая база детского заведения. Особое внимание - инфраструктуре для малобильных людей. Репортаж Юлии Токарь.

Еще на входе в детский сад впечатляет стилистика экстерьеров. Будущих маленьких посетителей с фасада встречают морские осьминоги, крабы, дельфины. Их мы еще увидим, но отдельно нужно сказать о возведении. Вместе с дизайнерами креативные идеи осуществляли строители. Работали с высокотехнологичными материалами. Уличные игровые навесы деревянные, резиновое покрытие на мини-стадионе. 

Внутри трехэтажное здание выдержано в морских - голубых - цветах, где проживают обитатели подводного мира. А группы спроектированы по принципу оупен-спейс. 

Современный детский сад открыли в Ратомке


Детские группы, а их в садике 12 - для 230 посетителей - разделены на отдельные зоны. Где можно не только увлечься настольными играми, но и заняться развивающими - с помощью кинетического песка, например. 

Детский садик в Ратомке - это часть проекта более крупного застройщика страны. Дошкольное учреждение - яркий пример государственно-частного сотрудничества. Для центрального региона - это пятый детский сад.

Совсем скоро "морской" детский сад примет первых посетителей, причем, не только жителей квартала, но и соседних поселков Минского района. 

 
 
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Современный детский сад открыт сегодня в Международный день защиты детей. Дошкольное учреждение в Ратомке выдержано в единой стилистической концепции с новым...
 
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