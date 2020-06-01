Девочки-подростки выпали из окна недостроенного дома в Минском районе - дети живы

Источник материала: Tut.by

Компания подростков гуляла в недостроенном доме под Минском. Две подружки выпали из окна второго этажа, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, вечером 28 мая компания подростков гуляла в недостроенном доме в Минском районе. Две подружки (им 15 и 13 лет) залезли в оконный проем второго этажа. Старшая потеряла равновесие и стала падать, схватила вторую за одежду и потянула за собою вниз. Обе упали на бетонные основания первого этажа. Девочки в больнице, но их жизни ничего не угрожает.

Сейчас следователи выясняют, что случилось. Семьи подростков в социально-опасном положении не находятся.

На днях на стройке в Минске погиб 17-летний парень, ему было 17 лет, упал в неогороженную шахту лифта. Однако в той истории несовершеннолетний работал на стройке, его привлекли без трудового договора — возбуждено уголовное дело против прораба.