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Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси
01.06.2020 17:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"В Беларуси прошли дожди, и пожароопасная обстановка стабилизировалась, снизился класс пожарной опасности. Так что сейчас нет оснований для ограничительных мер. Райисполкомы по ходатайству лесохозяйственных учреждений оперативно сняли ограничения на посещение лесов", - рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
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"В Беларуси прошли дожди, и пожароопасная обстановка стабилизировалась, снизился класс пожарной опасности. Так что сейчас нет оснований для ограничительных мер....
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