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Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси

01.06.2020 17:28 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"В Беларуси прошли дожди, и пожароопасная обстановка стабилизировалась, снизился класс пожарной опасности. Так что сейчас нет оснований для ограничительных мер. Райисполкомы по ходатайству лесохозяйственных учреждений оперативно сняли ограничения на посещение лесов", - рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

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"В Беларуси прошли дожди, и пожароопасная обстановка стабилизировалась, снизился класс пожарной опасности. Так что сейчас нет оснований для ограничительных мер....
 
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