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Каким будет лето в этом году: жарким или прохладным и дождливым?

01.06.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нынешнее лето будет жарким или прохладным? И белорусские ученые, и специалист по народным приметам полагают, что надеяться на жаркое лето не стоит, скорее всего, оно будет дождливым и прохладным.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Июнь не будет жарким

В Белгидромете долгосрочные прогнозы на сезон не составляют, но климатическую характеристику одного летнего месяца уже сделали. По прогнозам наших синоптиков, в июне температура воздуха от первой декады к третьей будет повышаться. Средняя месячная температура ожидается около климатической нормы, местами на 1ºС ниже нормы (климатическая норма +15 +18°С). То есть июнь прогнозируется не жарким. Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений, местами больше обычного при климатической норме 63−95 мм.

Росгидромет сделал вероятностный прогноз температуры и осадков в России на период с апреля по сентябрь 2020 года. Ранее такие прогнозы оправдывались на 69−72%. В прогнозе в том числе есть сведения о погоде в июне-августе этого года.

По этому прогнозу, в Смоленской, Брянской и Псковской областях России, которые граничат с Беларусью, температура в июне и июле будет около нормы, в августе — выше нормы.

Однако перенести эти данные на территорию Беларуси может быть проблематично. В Росгидромете ранее отмечали, что это методологически неправильно.

Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, также дала прогноз на лето. Беларусь на карте компании обозначена как регион, где может быть сухо и жарко, а на части территории даже возможна засуха.

Ученые: лето может быть дождливым и прохладным

Лето, скорее всего, не будет очень жарким. Более того, ученые прогнозируют, что оно может быть дождливым и чуть прохладным.

Директор Института природопользования НАН Беларуси, заведующий Центром климатических исследований, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко рассказывает, что погода в Беларуси во многом определяется влиянием Атлантики, а в естественных колебаниях температуры Атлантики есть 60-летние циклы: 30 лет — рост, 30 лет — замедление. У нас сейчас приостанавливается рост летних температур.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— С 60-х годов до конца 80-х — у нас было зимнее потепление, с начала 90-х пошло потепление летнее. Летние температуры начали быстро расти. А с 2012 года тип потепления снова поменялся, и мы видим, что быстро растут зимние температуры: последняя зима была вообще аномально теплая, а рост летних температур практически приостановился. Это лето не обещает быть теплым и, вероятно, будет дождливым. Погода определяется центрами действия атмосферы в регионе Атлантики — есть центр высокого давления у Азовских островов, есть центр пониженного давления — Исландский минимум. В этом году, особенно зимой, западные ветра дули практически через весь континент — через всю Евразию до Тихого океана, поэтому переносился теплый воздух и была теплая зима. И из-за этого летом к нам с Атлантики будут приходить влажные и прохладные воздушные массы. По нашим расчетам, среднее количество осадков с мая по сентябрь будет на 10% выше нормы, и температура, скорее всего, будет чуть-чуть ниже нормы. Для урожая влага — это хорошо. Теплообеспечиваемость территории у нас высокая, а один из основной факторов урожайности — влага.

Народные приметы: пока надеяться на жаркое лето не стоит

Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская рассказывает, что, судя по народным приметам, пока не стоит надеяться, что лето будет жарким.

— Судя по тому, что нет активности у насекомых: я не вижу ни бабочек, ни стрекоз, — это знак того, что особенно обольщаться нечего. Насекомые все очень хорошо чувствуют.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Каким будет лето, обычно определяют по количеству майских жуков: чем больше, тем более жарким и засушливым оно будет. А майских жуков сейчас почти нет.

Погоду летом могут предсказать еще два момента. 3 июня будет день Елены. И в этот день на даче можно полить рассаду и посмотреть, хорошо ли земля впитывает влагу. Если хорошо, то будет сухо, если плохо — дожди.

7 июня будет Троица. Если на Троицу погода будет хорошей, то верили, что она будет такой же семь недель. Если на Троицу пойдет дождь, то он будет лить эти же семь недель.

 
 
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Лето будет жарким или прохладным? И белорусские ученые, и специалист по народным приметам полагают, что надеяться на жаркое лето не стоит.
 
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