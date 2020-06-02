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Более 64 000 абитуриентов зарегистрировались на ЦТ
02.06.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"По результатам регистрации наиболее популярные предметы - русский язык (52 660 зарегистрированных), математика (34 805) и английский язык (23 549)", - рассказали в пресс-службе Министерства образования.
В пунктах проведения ЦТ будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
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"По результатам регистрации наиболее популярные предметы - русский язык (52 660 зарегистрированных), математика (34 805) и английский язык (23 549)", - рассказали в...
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