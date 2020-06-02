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Прогноз погоды на 3 июня
02.06.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над югом Беларуси. Внимание! Днем 3 июня местами по республике ожидаются грозы.
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Погодные условия будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над югом Беларуси. Внимание! Днем 3 июня местами по республике ожидаются грозы.
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