Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пернатых обитателей Минского зоопарка перевели в летние вольеры Фламинго, павлины, марабу, пеликаны, черные лебеди и фазаны уже в "сезонных квартирах", где условия максимально приближены к природным. К переезду сейчас готовятся...

Фламинго, павлины, марабу, пеликаны, черные лебеди и фазаны уже в "сезонных квартирах", где условия максимально приближены к природным. К переезду сейчас готовятся и обезьяны. Для их комфортного переселения должна установиться более теплая погода. Увидеть животных можно и во время игровых программ. В Минском зоопарке для детей разработали квест-путешествие. Участникам выдается специальная карта с подсказками и определенным маршрутом.