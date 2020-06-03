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Пернатых обитателей Минского зоопарка перевели в летние вольеры
03.06.2020 09:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФламинго, павлины, марабу, пеликаны, черные лебеди и фазаны уже в "сезонных квартирах", где условия максимально приближены к природным. К переезду сейчас готовятся и обезьяны. Для их комфортного переселения должна установиться более теплая погода. Увидеть животных можно и во время игровых программ. В Минском зоопарке для детей разработали квест-путешествие. Участникам выдается специальная карта с подсказками и определенным маршрутом.
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Фламинго, павлины, марабу, пеликаны, черные лебеди и фазаны уже в "сезонных квартирах", где условия максимально приближены к природным. К переезду сейчас готовятся...
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