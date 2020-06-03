После 10 лет реконструкции под Мстиславлем открылась Покровская церковь 18 века

Источник материала: Tut.by

В Успенском монастыре в деревне Пустынки под Мстиславлем после реставрации открылась Покровская церковь с братским корпусом, сообщает ТРК «Могилев». Это первая очередь реставрационных работ на памятнике архитектуры XVIII — XIX веков. Реконструкция длилась около 10 лет.

Монастырь оживился в 2003 году. Вторую жизнь получила многоярусная шатровая колокольня высотой 58,67 метра, которую построили во второй половине 19 века.

Самые активные работы по реконструкции Успенского монастыря шли в последние годы. Финансирует их государственная инвестпрограмма.

Первую службу с освящением храма провел архиеписком Могилевский и Мстиславский Софроний.

В этом году Успенскому монастырю исполняется 640 лет со дня основания.

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Пустынский монастырь находится в 10 км от центра Мстиславля. Он считается старейшей православной обителью Могилевской области и моложе Мстиславля всего на 2,5 века. Тут находятся развалины Успенского собора, стены которого пытались выломать тракторами в советское время. Мстиславчане надеются, что и его со временем восстановят.