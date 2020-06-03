|
После 10 лет реконструкции под Мстиславлем открылась Покровская церковь 18 века
03.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Успенском монастыре в деревне Пустынки под Мстиславлем после реставрации открылась Покровская церковь с братским корпусом,
Монастырь оживился в 2003 году. Вторую жизнь получила многоярусная шатровая колокольня высотой 58,67 метра, которую построили во второй половине 19 века.
Самые активные работы по реконструкции Успенского монастыря шли в последние годы. Финансирует их государственная инвестпрограмма.
Первую службу с освящением храма провел архиеписком Могилевский и Мстиславский Софроний.
В этом году Успенскому монастырю исполняется 640 лет со дня основания.
Пустынский монастырь находится в 10 км от центра Мстиславля. Он считается старейшей православной обителью Могилевской области и моложе Мстиславля всего на 2,5 века. Тут находятся развалины Успенского собора, стены которого пытались выломать тракторами в советское время. Мстиславчане надеются, что и его со временем восстановят.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Но строительные работы на территории монастыря продолжаются.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)