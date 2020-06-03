После вынужденной паузы начинают работать санатории Гродненского района

Источник материала: Tut.by

Санатории Гродненского района возобновляют работу в июне. Здравницы брали тайм-аут на месяц в связи со слабой загруженностью. Перед закрытием санатории были заполнены примерно на 20−30%, сообщает газета «Перспектива».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

С 1 июня начал работать санаторий «Поречье». В первую неделю здесь ждут около 30 отдыхающих. Часть из них приедут по так называемым социальным путевкам, которые выделяются Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Для путевок по полной стоимости действует скидка в 10%, если отдых будет забронирован до 10 июня.

Санаторий «Озерный» планирует открыться 8 июня.

Санаторий «Жемчужина» тоже ушел в отпуск почти на полтора месяца. Гостей здесь будут принимать также с 8 июня. Это ведомственная организация предприятия «Гродно Азот». Азотовцам до 30 июня предоставят дополнительные скидки: супруги и совершеннолетние дети сотрудников смогут выкупать путевки за 40% от стоимости. Здравница прежде всего рассчитывает на заполняемость работниками предприятия.

Только один санаторий, который располагается рядом с Гродно, не закрывался. «Неман-72» начал принимать на реабилитацию выздоровевших людей, которые перенесли COVID-19.

Отдыхающих этот санаторий начнет принимать с 22 июня.