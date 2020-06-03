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Курсы валют на 3 июня. Рубль незначительно окреп и к доллару, и к евро

03.06.2020 10:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Меньше чем на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 40 копеек. Евро по Нацбанку 2,67. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла -  3 рубля 48 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав на 3 копейки за сутки.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Меньше чем на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 40 копеек. Евро по Нацбанку 2,67. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла -  3 рубля 48 копеек стоят...
 
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