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Курсы валют на 3 июня. Рубль незначительно окреп и к доллару, и к евро
03.06.2020 10:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМеньше чем на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 40 копеек. Евро по Нацбанку 2,67. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла - 3 рубля 48 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав на 3 копейки за сутки.
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Меньше чем на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 40 копеек. Евро по Нацбанку 2,67. По отношению к российскому рублю нацвалюта ослабла - 3 рубля 48 копеек стоят...
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