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По Гомелю продолжают разгуливать лоси. На этот раз они пришли на улицу Федюнинского
03.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По Гомелю продолжают разгуливать лоси. Очередное фото прогулки диких животных по областному центру
Лоси прогуливались по улице Федюнинского. Некоторое время они лакомились зеленью, затем бродили вдоль дороги и позировали изумленным горожанам.
Не исключено, что это та же парочка молодняка, которая в середине мая
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Животные прогуливались по улице Федюнинского. Некоторое время они лакомились зеленью, затем бродили вдоль дороги и позировали изумленным горожанам.
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