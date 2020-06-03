По Гомелю продолжают разгуливать лоси. На этот раз они пришли на улицу Федюнинского

Источник материала: Tut.by

По Гомелю продолжают разгуливать лоси. Очередное фото прогулки диких животных по областному центру разместил сайт Рrogomel.by.





Лоси прогуливались по улице Федюнинского. Некоторое время они лакомились зеленью, затем бродили вдоль дороги и позировали изумленным горожанам.

Не исключено, что это та же парочка молодняка, которая в середине мая была замечена на улице Виноградной, рядом с инфекционной больницей.



Фото: Мария Давыденко, Гомель Онлайн