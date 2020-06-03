ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

По Гомелю продолжают разгуливать лоси. На этот раз они пришли на улицу Федюнинского

03.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

По Гомелю продолжают разгуливать лоси. Очередное фото прогулки диких животных по областному центру разместил сайт Рrogomel.by.


Лоси прогуливались по улице Федюнинского. Некоторое время они лакомились зеленью, затем бродили вдоль дороги и позировали изумленным горожанам.

 

Не исключено, что это та же парочка молодняка, которая в середине мая была замечена на улице Виноградной, рядом с инфекционной больницей.


Фото: Мария Давыденко, Гомель Онлайн

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животные прогуливались по улице Федюнинского. Некоторое время они лакомились зеленью, затем бродили вдоль дороги и позировали изумленным горожанам.
 
Новости дня
Новости общества
 
Курсы валют на 3 июня. Рубль незначительно окреп и к доллару, и к евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Вороновская газета
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика