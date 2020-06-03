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В Лельчицком районе лесник вынес из горящего дома двоих детей

03.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лельчицком районе лесник спас на пожаре двоих детей. Мужчина влез в горящий дом и вытащил малышей. Подробности рассказали в МЧС.


Днем 2 июня в деревне Иванова Слобода загорелся сарай, а затем огонь перебросился и на дом. Горела крыша. Очевидцы вызвали МЧС. Однако еще до их приезда местный житель заглянул в окно полыхающего дома и увидел внутри двоих детей. Дверь к этому времени уже горела и войти через нее было невозможно. Тогда мужчина забрался в комнату через окно и вынес детей на улицу. Они не пострадали.


Приехавшие спасатели потушили пожар. Сгорела крыша и имущество внутри дома, а также сарай.

 
 
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Днем 2 июня в деревне Иванова Слобода загорелся сарай, а затем огонь перебросился и на дом. Горела крыша. Очевидцы вызвали МЧС. Однако еще до их приезда местный...
 
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