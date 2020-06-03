Павел Селивон рассказал о работе Пинской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

Источник материала: Полесская правда

В поле зрения сотрудников Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды немало важных вопросов, которые касаются нашего общего дома – природы. О наиболее актуальных направлениях работы коллектива рассказал заместитель начальника инспекции Павел Селивон.

– Павел Александрович, какие основные задачи стоят перед инспекцией?

– На инспекцию возложены задачи по государственному контролю в области охраны окружающей среды, а также государственное регулирование и координация деятельности в области обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. Главная цель – чтобы деятельность как предприятий, так и физических лиц не причиняла вред окружающей среде.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее о направлениях, которые входят в вашу компетенцию.

– Это вопросы, связанные с обращением с отходами, охраной и использованием водных ресурсов, атмосферного воздуха, использования земли и недр, растительного и животного мира. Под нашим постоянным контролем находятся особо охраняемые природные территории, места произрастания редких видов растений и мест обитания редких животных, в том числе тех, которые занесены в Красную книгу. Кроме того, важное направление связано с контролем за вопросами благоустройства и наведения порядка на земле.

– Пинщина славится своей неповторимой природой…

– Да, это действительно так. У нас немало ценных природных объектов. Ежегодно люди из разных уголков Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья посещают эти места, чтобы ознакомиться и насладиться исключительной красотой и неповторимым разнообразием пейзажей, богатством растительного и животного мира. На территории района находится 20 особо охраняемых природных территорий. Самые из-

вестные, пожалуй, ландшафтные заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Простырь», управление которыми осуществляется специально созданным природоохранным учреждением. Это экосистемы, сохранившиеся в естественном состоянии. Они уникальны своими низинными болотами, пойменными лесами и лугами, старицами, богатством флоры и фауны. Также в нашем районе есть не менее важные и интересные территории – биологический памятник природы республиканского значения парк «Поречье», биологический заказник республиканского значения «Тырвовичи», биологический клюквенный заказник местного значения «Ступское», биологические заказники местного значения «Изин», «Кончицы», «Ермаки», ботанические памятники природы местного значения «Гнедецкое заполье», «Невельские вязы», «Перехрестенские бересты», «Приозерье «Змеиное», «Парк «Дубое», «Лугопарк «Площево», «Выжловичи», «Сошно», «Лесопарк «Кудричи», «Парк «Стошаны», геологический памятник природы местного значения «Городищенская терраса», гидрологический памятник местного значения «Приозерье «Мшачье».

– Удается ли сохранять редкие виды животных и растений?

– Отмечу, что на ареал обитания животных и растений влияют очень многие факторы, в том числе изменения климата, уровня грунтовых вод, погодные условия. Ввиду всех процессов в окружающей среде постепенно меняется состав флоры и фауны. Тем не менее, сотрудники Академии наук Беларуси проводят исследования и практически каждый год выявляют у нас новые места обитания животных или редкие растения. В дальнейшем эти места передаются под охрану. Приведу примеры: в 2019 году на территории района было выявлено 5 новых мест произрастания венериного башмачка, занесенного в Красную книгу. Также зафиксированы новые места произрастания таких «краснокнижников» как зубянка клуб-

неносная, касатик сибирский, лилия кудреватая, любка зеленоцветковая, пальчатокоренник майский. На территории Ласицкого лесничества обнаружено три места гнездования большого подорлика, там же отмечены места обитания болотной черепахи. В заказнике «Тырвовичи» обитают мухоловка-белошейка и дятел белоспинный, а в заказнике «Средняя Припять» – малая и большая выпь. Встречается на территории района черный аист.

– Сегодня большое внимание уделяется упорядочению работы с бытовыми отходами. Как обстоит ситуация на Пинщине?

– К сожалению, нарушения законодательства фиксируются постоянно, мы их выявляем во время проверок, рейдов, мониторингов. Хотя на территории Пинска и Пинского района у природопользователей не должно возникать проблем с тем, чтобы законно разместить свои отходы. Так, отходы из Пинска после сортировки доставляются на полигон твердых коммунальных отходов в районе д. Вулька Городищенская. Все отходы предприятий, которые находятся на территории района, доставляют на полигон в районе г.п. Логишин. Помимо этого, для бытовых отходов физических лиц на территории района эксплуатируются 20 мини-полигонов твердых коммунальных отходов. Как известно, в Пинском районе планируется строительство мусороперерабатывающего завода, что позволит перерабатывать большое количест-

во отходов и тем самым уменьшить нежелательную нагрузку на окружающую среду. Поэтому каждый год в районе проходит закрытие (рекультивация) нескольких мини-полигонов. Например, в прошлом году были рекультивированы мини-полигоны в Кончицах и Охово, в этом году планируем закрыть мини-полигоны в Кошевичах и Погост-Загородском. Постепенно мы вообще уйдем от мини-полигонов.

– А что касается раздельного сбора мусора?

– Разделять отходы важно и нужно, ведь, к примеру, срок разложения автомобильных шин составляет более 100 лет, пластиковая бутылка начнет разлагаться не рань-ше чем через 180-200 лет, а неубранным стеклянным мусором будут «наслаждаться» как минимум 12-15 поколений после нас! Радует, что наши люди становятся более экологически грамотными и понимают, что нужно разделять отходы и размещать их в разные контейнеры. Такая практика сбора позволяет избежать загрязнения окружающей среды. Если правильно рассортировать отходы, то они не попадут на полигоны, а отправятся на перерабатывающие предприятия, где их используют для производства новой продукции. Контейнеры для раздельного сбора стекла, бумаги, пластика есть не только в городе, но и во многих населенных пунктах района.

– Какие наиболее распространенные нарушения, с которыми сталкиваются специалисты инспекции?

– Это несанкционированное размещение отходов, незаконная вырубка деревьев, загрязнение земель сточными и канализационными водами, нарушения при разработке мест полезных ископаемых, загрязнение вод, нарушение режима посещения особо охраняемых территорий и другие. Нарушителей привлекаем к ответственности. За прошедший период 2020 года за нарушения природоохранного законодательства составили 34 административных протокола на общую сумму 13 257 белорусских рублей. Кроме того, за вред, причиненный окружающей среде, предъявлено 5 претензий на общую сумму около

3 000 белорусских рублей, выдано 154 рекомендации по устранению нарушений и выписано 57 предписаний. Для нас важно не просто выявить нарушение и привлечь к ответственности того, кто его совершил, а не допустить совершения таких действий повторно. В идеале должно быть так – несанкционированную свалку ликвидирует тот, кто ее организовал. К слову, помощь инспекции оказывают общественные экологи, люди, неравнодушные ко всему, что происходит вокруг. Они часто сообщают нам о тех или иных нарушениях, а также сами принимают участие в совместных природоохранных мероприятиях.

– И в завершение…

– Экологическое воспитание и просвещение – необходимое звено природоохранной деятельности. Поэтому мы проводим много тематических акций и конкурсов, активно участвуем в проведении месячников по благоустройству. Присоединяйтесь к этим мероприятиям и делайте мир вокруг чище и краше! Хочется призвать всех жителей Пинщины беречь и ценить наши уникальные природные богатства.

Беседовала

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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