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Павел Селивон рассказал о работе Пинской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
03.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В поле зрения сотрудников Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды немало важных вопросов, которые касаются нашего общего дома – природы. О наиболее актуальных направлениях работы коллектива рассказал заместитель начальника инспекции Павел Селивон.
– Павел Александрович, какие основные задачи стоят перед инспекцией?
– На инспекцию возложены задачи по государственному контролю в области охраны окружающей среды, а также государственное регулирование и координация деятельности в области обеспечения экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. Главная цель – чтобы деятельность как предприятий, так и физических лиц не причиняла вред окружающей среде.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о направлениях, которые входят в вашу компетенцию.
– Это вопросы, связанные с обращением с отходами, охраной и использованием водных ресурсов, атмосферного воздуха, использования земли и недр, растительного и животного мира. Под нашим постоянным контролем находятся особо охраняемые природные территории, места произрастания редких видов растений и мест обитания редких животных, в том числе тех, которые занесены в Красную книгу. Кроме того, важное направление связано с контролем за вопросами благоустройства и наведения порядка на земле.
– Пинщина славится своей неповторимой природой…
– Да, это действительно так. У нас немало ценных природных объектов. Ежегодно люди из разных уголков Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья посещают эти места, чтобы ознакомиться и насладиться исключительной красотой и неповторимым разнообразием пейзажей, богатством растительного и животного мира. На территории района находится 20 особо охраняемых природных территорий. Самые из-
– Удается ли сохранять редкие виды животных и растений?
– Отмечу, что на ареал обитания животных и растений влияют очень многие факторы, в том числе изменения климата, уровня грунтовых вод, погодные условия. Ввиду всех процессов в окружающей среде постепенно меняется состав флоры и фауны. Тем не менее, сотрудники Академии наук Беларуси проводят исследования и практически каждый год выявляют у нас новые места обитания животных или редкие растения. В дальнейшем эти места передаются под охрану. Приведу примеры: в 2019 году на территории района было выявлено 5 новых мест произрастания венериного башмачка, занесенного в Красную книгу. Также зафиксированы новые места произрастания таких «краснокнижников» как зубянка клуб-
– Сегодня большое внимание уделяется упорядочению работы с бытовыми отходами. Как обстоит ситуация на Пинщине?
– К сожалению, нарушения законодательства фиксируются постоянно, мы их выявляем во время проверок, рейдов, мониторингов. Хотя на территории Пинска и Пинского района у природопользователей не должно возникать проблем с тем, чтобы законно разместить свои отходы. Так, отходы из Пинска после сортировки доставляются на полигон твердых коммунальных отходов в районе д. Вулька Городищенская. Все отходы предприятий, которые находятся на территории района, доставляют на полигон в районе г.п. Логишин. Помимо этого, для бытовых отходов физических лиц на территории района эксплуатируются 20 мини-полигонов твердых коммунальных отходов. Как известно, в Пинском районе планируется строительство мусороперерабатывающего завода, что позволит перерабатывать большое количест-
– А что касается раздельного сбора мусора?
– Разделять отходы важно и нужно, ведь, к примеру, срок разложения автомобильных шин составляет более 100 лет, пластиковая бутылка начнет разлагаться не рань-ше чем через 180-200 лет, а неубранным стеклянным мусором будут «наслаждаться» как минимум 12-15 поколений после нас! Радует, что наши люди становятся более экологически грамотными и понимают, что нужно разделять отходы и размещать их в разные контейнеры. Такая практика сбора позволяет избежать загрязнения окружающей среды. Если правильно рассортировать отходы, то они не попадут на полигоны, а отправятся на перерабатывающие предприятия, где их используют для производства новой продукции. Контейнеры для раздельного сбора стекла, бумаги, пластика есть не только в городе, но и во многих населенных пунктах района.
– Какие наиболее распространенные нарушения, с которыми сталкиваются специалисты инспекции?
– Это несанкционированное размещение отходов, незаконная вырубка деревьев, загрязнение земель сточными и канализационными водами, нарушения при разработке мест полезных ископаемых, загрязнение вод, нарушение режима посещения особо охраняемых территорий и другие. Нарушителей привлекаем к ответственности. За прошедший период 2020 года за нарушения природоохранного законодательства составили 34 административных протокола на общую сумму 13 257 белорусских рублей. Кроме того, за вред, причиненный окружающей среде, предъявлено 5 претензий на общую сумму около
– И в завершение…
– Экологическое воспитание и просвещение – необходимое звено природоохранной деятельности. Поэтому мы проводим много тематических акций и конкурсов, активно участвуем в проведении месячников по благоустройству. Присоединяйтесь к этим мероприятиям и делайте мир вокруг чище и краше! Хочется призвать всех жителей Пинщины беречь и ценить наши уникальные природные богатства.
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