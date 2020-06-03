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С 9 июня на территории Витебской области снимается запрет на лов рыбы

03.06.2020 — Новости Общества | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

С 9 июня на территории Витебской области снимается запрет на лов рыбы

С 9 июня в Витебской области снимается запрет на лов рыбы.

Как сообщил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Солдатов, разрешается использовать маломерные суда, нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки, кружки, жерлицы, ставки. Однако при лове рыбы одной или несколькими снастями количество крючков не должно превышать 5 штук. На кружках или других аналогичных системах необходимо указать свою фамилию и инициалы. За сутки разрешается выловить не более 5 кг и одной рыбы, если общий улов с учетом ее веса превысит 5 кг; или одной рыбы, вес которой свыше 5 кг. Запрещается использовать двойные и тройные крючки без блесны, естественной или искусственной приманки; ловить рыбу с судов в темное время суток.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность от 20 до 50 базовых величин с возмещением причиненного окружающей среде вреда. В случае если ущерб составит 100 и более БВ, наступает уголовная ответственность.

Фото из открытых источников.

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С 9 июня в Витебской области снимается запрет на лов рыбы. Как сообщил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира
 
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