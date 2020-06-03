Человек на своем месте. Cоциальный работник из Чухово Тамара Шпаковская занесена на районную Доску почета

Источник материала: Полесская правда

По итогам работы за 2019 год социальный работник отделения социальной помощи на дому ТЦСОН Пинского района Тамара Алексеевна Шпаковская занесена на районную Доску почета.

В августе этого года будет уже 9 лет, как Тамара Алексеевна трудится социальным работником в

д. Чухово. В этой деревне она родилась, выросла, вышла замуж. Как пришла в профессию соцработника? Вспоминает, что произошло это после разговора со старостой д. Чухово Ольгой Мироновной Шпаковской. Староста подобрала Тамаре Алексеевне, как она выражается, всю ее «команду»: поговорила с пожилыми людьми, спросила у них согласие на то, чтобы за ними ухаживала Тамара Алексеевна. Так с августа 2011 года она попала в соцслужбу.

Поначалу на обслуживании у Т.А. Шпаковской было 9 человек. Сейчас Тамара Алексеевна помогает 6-ти своим подопечным. Четверо из них одиноко проживающие, двое одинокие. Самой старшей – Антонине Петровне Сыцевич, к слову, первой учительнице Тамары Алексеевны, 86 лет. Она, а еще Елена Лукинична Линкевич, тоже бывшая учительница, и Василий Николаевич Шпаковский на обслуживании у Тамары Алексеевны с первого дня ее работы в службе. Самому младшему из ее подопечных Вячеславу Ярошевичу 47 лет. Он инвалид с детства, после смерти мамы остался один.

Главное, по словам соцработника, чтобы ее подопечные были обеспечены продуктами, медикаментами, топливом. Помогая им, Тамаре Алексеевне приходится и в местный ФАП обращаться, и в аптеку ходить, иногда и в Погост-Загородскую участковую больницу подъехать. Благо Тамара Алексеевна сама водит автомобиль, и с этим нет проблем. Налажено у нее тесное сотрудничество и с местной исполнительной властью. Большую помощь в работе оказывает руководство территориального центра соцобслуживания. Не обходится и без поддержки семьи: муж Михаил Михайлович и снег поможет зимой убрать, и дров принести, воды.

– Мое утро начинается с того, что я звоню своим подопечным и спрашиваю, как дела, – рассказывает Тамара Алексеевна. – Уточняю, что надо привезти, потом всех объезжаю, помогаю им по хозяйству. Но случается, что люди ждут меня, чтобы просто поговорить.

Подопечные Тамары Алексеевны довольны, что у них есть такая помощница. Для многих из них она стала уже родной. Они любят ее и ждут ее прихода. Тепла ее души, сочувствия, понимания хватает на всех.

– Говорят, с пожилыми людьми работать непросто, но с моими легко, – делится Тамара Алексеевна. – Бывают, конечно, разные ситуации, но мы их решает мирно и по-деловому. Я считаю, что основное в моей работе – взаимопонимание. Если мои подопечные меня понимают, то я их дважды пойму. Наверное, это приходит с опытом, ко многому начинаешь относиться более спокойно. Главное – идти к людям с хорошим настроением, и они ответят тебе взаимностью.

Инна УРБАНОВИЧ

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