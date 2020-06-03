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Человек на своем месте. Cоциальный работник из Чухово Тамара Шпаковская занесена на районную Доску почета
03.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По итогам работы за 2019 год социальный работник отделения социальной помощи на дому ТЦСОН Пинского района Тамара Алексеевна Шпаковская занесена на районную Доску почета.
В августе этого года будет уже 9 лет, как Тамара Алексеевна трудится социальным работником в
Поначалу на обслуживании у Т.А. Шпаковской было 9 человек. Сейчас Тамара Алексеевна помогает 6-ти своим подопечным. Четверо из них одиноко проживающие, двое одинокие. Самой старшей – Антонине Петровне Сыцевич, к слову, первой учительнице Тамары Алексеевны, 86 лет. Она, а еще Елена Лукинична Линкевич, тоже бывшая учительница, и Василий Николаевич Шпаковский на обслуживании у Тамары Алексеевны с первого дня ее работы в службе. Самому младшему из ее подопечных Вячеславу Ярошевичу 47 лет. Он инвалид с детства, после смерти мамы остался один.
Главное, по словам соцработника, чтобы ее подопечные были обеспечены продуктами, медикаментами, топливом. Помогая им, Тамаре Алексеевне приходится и в местный ФАП обращаться, и в аптеку ходить, иногда и в Погост-Загородскую участковую больницу подъехать. Благо Тамара Алексеевна сама водит автомобиль, и с этим нет проблем. Налажено у нее тесное сотрудничество и с местной исполнительной властью. Большую помощь в работе оказывает руководство территориального центра соцобслуживания. Не обходится и без поддержки семьи: муж Михаил Михайлович и снег поможет зимой убрать, и дров принести, воды.
Подопечные Тамары Алексеевны довольны, что у них есть такая помощница. Для многих из них она стала уже родной. Они любят ее и ждут ее прихода. Тепла ее души, сочувствия, понимания хватает на всех.
Инна УРБАНОВИЧ
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