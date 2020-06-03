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Человек на своем месте. Cоциальный работник из Чухово Тамара Шпаковская занесена на районную Доску почета

03.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Человек на своем месте. Cоциальный работник из Чухово Тамара Шпаковская занесена на районную Доску почетаПо итогам работы за 2019 год социальный работник отделения социальной помощи на дому ТЦСОН Пинского района Тамара Алексеевна Шпаковская занесена на районную Доску почета.

В августе этого года будет уже 9 лет, как Тамара Алексеевна трудится социальным работником в
д. Чухово. В этой деревне она родилась, выросла, вышла замуж. Как пришла в профессию соцработника? Вспоминает, что произошло это после разговора со старостой д. Чухово Ольгой Мироновной Шпаковской. Староста подобрала Тамаре Алексеевне, как она выражается, всю ее «команду»: поговорила с пожилыми людьми, спросила у них согласие на то, чтобы за ними ухаживала Тамара Алексеевна. Так с августа 2011 года она попала в соцслужбу.

Поначалу на обслуживании у Т.А. Шпаковской было 9 человек. Сейчас Тамара Алексеевна помогает 6-ти своим подопечным. Четверо из них одиноко проживающие, двое одинокие. Самой старшей – Антонине Петровне Сыцевич, к слову, первой учительнице Тамары Алексеевны, 86 лет. Она, а еще Елена Лукинична Линкевич, тоже бывшая учительница, и Василий Николаевич Шпаковский на обслуживании у Тамары Алексеевны с первого дня ее работы в службе. Самому младшему из ее подопечных Вячеславу Ярошевичу 47 лет. Он инвалид с детства, после смерти мамы остался один.

Главное, по словам соцработника, чтобы ее подопечные были обеспечены продуктами, медикаментами, топливом. Помогая им, Тамаре Алексеевне приходится и в местный ФАП обращаться, и в аптеку ходить, иногда и в Погост-Загородскую участковую больницу подъехать. Благо Тамара Алексеевна сама водит автомобиль, и с этим нет проблем. Налажено у нее тесное сотрудничество и с местной исполнительной властью. Большую помощь в работе оказывает руководство территориального центра соцобслуживания. Не обходится и без поддержки семьи: муж Михаил Михайлович и снег поможет зимой убрать, и дров принести, воды.

– Мое утро начинается с того, что я звоню своим подопечным и спрашиваю, как дела, – рассказывает Тамара Алексеевна. – Уточняю, что надо привезти, потом всех объезжаю, помогаю им по хозяйству. Но случается, что люди ждут меня, чтобы просто поговорить.

Подопечные Тамары Алексеевны довольны, что у них есть такая помощница. Для многих из них она стала уже родной. Они любят ее и ждут ее прихода. Тепла ее души, сочувствия, понимания хватает на всех.

– Говорят, с пожилыми людьми работать непросто, но с моими легко, – делится Тамара Алексеевна. – Бывают, конечно, разные ситуации, но мы их решает мирно и по-деловому. Я считаю, что основное в моей работе – взаимопонимание. Если мои подопечные меня понимают, то я их дважды пойму. Наверное, это приходит с опытом, ко многому начинаешь относиться более спокойно. Главное – идти к людям с хорошим настроением, и они ответят тебе взаимностью.

Инна УРБАНОВИЧ

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