Вот это рыба! Житель Слуцка поймал сазана весом почти 15 килограмм

Источник материала: Tut.by

Владимир Губчик живет в Слуцке, работает на стройке и десять лет профессионально увлекается рыбалкой. За это время, не скрывает, большие рыбы на его крючок попадались. Был даже сом в десять килограмм. Но таких огромных, как сазан, которого он вытянул 29 мая, еще не встречал. Вес «добычи» составил 14 килограмм 800 грамм!





На прошлой неделе на несколько дней Владимир поехал в гости к другу в деревню Переров Житковичского района. Хотел помочь товарищу с делами на участке и порыбачить. Рыбачили в устье речки Скрипица. Это приток Припяти. Сразу дела шли неудачно: клева не было.

— 29 мая, в пятницу, погода была очень хорошей. Мы с другом разделились. Я заметно отплыл от берега и собирался ловить щуку. Снасти и приманка у меня были именно под нее. Вот только клюнул сазан! — вспоминает собеседник. — Некоторые скажут, что я забагрил его за спину или за хвост, но нет, он попался именно за губу. Видимо, захотел воблера попробовать.

Чтобы достать увесистый улов, Владимиру понадобилось минут 5−7. Баталия развернулась не слабая. Сразу мужчина пробовал позвать на помощь друга. Свистел, кричал, но расстояние между ними было такое, что тот не услышал.

— За годы, что я занимаюсь рыбалкой, изучил все правила, как быть, если попадется такая рыба, но в той ситуации, кажется, все забыл. Хотя все равно старался действовать аккуратно, — улыбается собеседник. — Большого подсака, чтобы достать сазана, у меня с собой не оказалось — я же к щуке готовился — пришлось справляться маленьким. Сазан его разломал, но рыбу я достал.

Кстати, чтобы сазан не перевернул лодку, рыбаку пришлось завести мотор и «лететь» за ним. После такой борьбы и победы, шутит Владимир, рыбалку на пятницу уже можно было завершать.

— Друг, как увидел, что я поймал, был в шоке, — смеется собеседник. — Закричал: «Десятка?!», потом добавил: «Я десятку ловил». Когда дома мы взвесили этого сазана, оказалось, тут не «десятка», а почти 15 килограмм. Точнее 14 килограмм 800 грамм.





«Добычу» Владимир привез домой в Слуцк. Сейчас, говорит, нужно придумать, что с ним сделать.

— Пока я его порезал на филе, — рассказывает Владимир. — Некоторые друзья предлагают приготовить балык. Рекомендуют: очень вкусно. Может, так и сделаем. Вообще, я же часто домой с уловом прихожу, поэтому жена у меня знает немало рыбных блюд. Мы ее и вялим, и коптим, и из нее заливное делаем. Так что будем решать.