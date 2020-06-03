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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В квартиру столичной многоэтажки через открытое окно залетела летучая мышь Залетный гость. В квартиру многоэтажки к жителю столицы в открытое окно неожиданно заглянула летучая мышь. Видео сейчас набирает популярность в социальных сетях....

Залетный гость. В квартиру многоэтажки к жителю столицы в открытое окно неожиданно заглянула летучая мышь. Видео сейчас набирает популярность в социальных сетях. Специалисты в таких случаях советуют не трогать животное руками без перчаток и попробовать вынести мышь на балкон, чтобы она смогла вернуться в привычную среду.