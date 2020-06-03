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Прогноз погоды на 4 июня
03.06.2020 16:24 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия будут определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая прохладная воздушная масса. Внимание! 4 июня (четверг) в отдельных районах республики ожидаются грозы.
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Погодные условия будут определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая прохладная воздушная масса. Внимание! 4 июня (четверг) в отдельных...
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