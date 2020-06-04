Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Несмотря на обстоятельства окружающей действительности, жизнь продолжается во всем ее многообразии. И яркое тому подтверждение — цифры, которые нам предоставила начальник отдела загс Дубровенского райисполкома Анна Сычева.

За пять месяцев 2020 года в районе сочетались браком 19 пар. Средний возраст женихов (33 года) и невест (30 лет) показывает, что решение не сиюминутное — взвешенное и ответственное. Семья, семейный очаг важен для человека в любом возрасте. Максимальный возраст новобрачных в Дубровенском районе в январе-мае 2020 года составил 63 года для жениха и 60 лет — невесты. Пожелаем всем новобрачным, чтобы их семейный союз был прочным и основывался на уважении, взаимопонимании и желании делать счастливым вторую половинку.

В отчете о регистрации новорожденных с начала года с перевесом в одного малыша победили девочки — их родилось 17. А всего — 34 малыша стали главным подарком для всей родни. И поздравляем мы родителей не только с первенцами: в 19 дубровенских семей аист заглянул по второму разу, а в семь — по третьему.

К выбору имени ребенка подошли очень творчески — традиционных повторений практически нет. Чаще всего девочек называли Анастасией (3), а мальчиков Кириллом (2). Среди редких имен, по нашему мнению, имена Агата, Мия, Леонид и Тимур.

Пусть малыши растут здоровыми и любознательными, родители будут мудрыми и терпеливыми, пусть растят деток в любви и счастье. Всем здоровья и исполнения намеченных планов.



Елена КОРСАКОВА