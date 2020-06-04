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«Мама брала рюкзак и шла в школу. Ей 78 лет». Родные больных деменцией - об уходе и трудностях
04.06.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Деменция — страшная болезнь, из-за которой пожилые люди забывают, кто они, перестают узнавать своих близких и не помнят, как совершать самые простые действия, например, как пользоваться вилкой и ложкой. Уход за больным деменцией — настоящее испытание для родных, ведь такой человек может не выключить газ, потеряться и даже проявить агрессию. Мы поговорили с людьми, которые ухаживают за своими родственниками с этим недугом. Они рассказали о том, как трудно видеть угасание любимого человека, с какими сложностями столкнулись и почему не воспользовались услугами домов престарелых.
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Родные больных деменцией рассказали о проявлении болезни и о том, почему таких людей опасно оставлять одних.
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