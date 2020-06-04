«Мама брала рюкзак и шла в школу. Ей 78 лет». Родные больных деменцией - об уходе и трудностях

Источник материала: Tut.by

Деменция — страшная болезнь, из-за которой пожилые люди забывают, кто они, перестают узнавать своих близких и не помнят, как совершать самые простые действия, например, как пользоваться вилкой и ложкой. Уход за больным деменцией — настоящее испытание для родных, ведь такой человек может не выключить газ, потеряться и даже проявить агрессию. Мы поговорили с людьми, которые ухаживают за своими родственниками с этим недугом. Они рассказали о том, как трудно видеть угасание любимого человека, с какими сложностями столкнулись и почему не воспользовались услугами домов престарелых.