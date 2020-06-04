С 1 мая можно воспользоваться новым функционалом системы BelToll

Источник материала: Полесская правда



Транспортная инспекция информирует:

Указом Президента Республики Беларусь от 24 марта 2020 года № 108 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» предусмотрены изменения в порядке пользования платными дорогами, входящими в систему BelToll.

Так, с 1 мая 2020 года пользователи могут воспользоваться новым функционалом, позволяющим в течение двух часов с момента совершения нарушений вносить по ним плату по разовому тарифу, исключающую в последующем взимание платы в увеличенном размере по таким нарушениям.

Кроме того, предоставлена возможность подписаться на SMS-уведомления о зафиксированных системой BelToll нарушениях без взимания дополнительной платы.

С 15 декабря 2020 года у пользователей, использующих транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, появится возможность помимо оплаты проезда с использованием устройства электронной оплаты из расчета пройденного километража оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени посредством приобретения электронной виньетки.

Информация о тарифах на электронные виньетки будет доступна позже, после принятия соответствующих нормативных правовых актов Советом Министров Республики Беларусь и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Начальника регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске С.А. Солоснюк