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С 1 мая можно воспользоваться новым функционалом системы BelToll

04.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 1 мая можно воспользоваться новым функционалом системы BelToll
Транспортная инспекция информирует:

Указом Президента Республики Беларусь от 24 марта 2020 года № 108 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» предусмотрены изменения в порядке пользования платными дорогами, входящими в систему BelToll.
Так, с 1 мая 2020 года пользователи могут воспользоваться новым функционалом, позволяющим в течение двух часов с момента совершения нарушений вносить по ним плату по разовому тарифу, исключающую в последующем взимание платы в увеличенном размере по таким нарушениям.
Кроме того, предоставлена возможность подписаться на SMS-уведомления о зафиксированных системой BelToll нарушениях без взимания дополнительной платы.
С 15 декабря 2020 года у пользователей, использующих транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, появится возможность помимо оплаты проезда с использованием устройства электронной оплаты из расчета пройденного километража оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени посредством приобретения электронной виньетки.
Информация о тарифах на электронные виньетки будет доступна позже, после принятия соответствующих нормативных правовых актов Советом Министров Республики Беларусь и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Начальника регионального отдела контроля на платных дорогах в г. Пинске     С.А. Солоснюк

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