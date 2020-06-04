Источник: в Речицком районе мать убила 12-летнего сына и покончила с собой

Источник материала: Tut.by

В одной из квартир в деревне Озаричи Речицкого района нашли тела женщины и ее 12-летнего сына. Об этом TUT.BY сообщили пользователи. По их словам, женщина задушила ребенка и покончила с собой. Трагедия произошла сегодня ночью.

— Мать задушила мальчика и повесилась сама, среди ночи подняли учителей даже, — говорят в деревне.

Пока мало что известно о ситуации.

В школе, где учился мальчик, трагедию не комментируют. «Хороший был мальчик, хорошо учился», — сказали педагоги.

Известно, что мать воспитывала сына одна и выпивала.

На месте работают следователи. TUT.BY пока не смог получить комментарий СК.