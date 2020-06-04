Проекты КоАП и ПИКоАП: появится балльная система, ужесточится ответственность за управление в состоянии опьянения и другие изменения

Источник материала: Полесская правда



На общественное обсуждение были вынесены проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Каждый желающий мог оставить свои предложения и замечания в специально созданных темах на Правовом форуме Беларуси до 28 мая.

В Общей части появятся новые главы. Так, одна из наиболее существенных новелл – самостоятельная глава, регламентирующая профилактические меры воздействия. В их числе – устное замечание, предупреждение, начисление штрафных баллов для предупреждения систематического нарушения правил дорожного движения. Профилактические меры воздействия предполагается применять в рамках института освобождения от административной ответственности, а штрафные баллы – также наряду с наложением административного взыскания.

Ключевая особенность профилактических мер воздействия – отсутствие правовых последствий привлечения к ответственности. То есть лицо не будет считаться подвергавшимся административному взысканию и, соответственно, при совершении нового аналогичного правонарушения отсутствует такое отягчающее обстоятельство, как совершение административного правонарушения повторно.

В проекте КоАП Республики Беларусь правонарушения классифицированы в зависимости от степени общественной опасности и последствий. Также пересмотрена система взысканий, упорядочены сроки их наложения, расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности. Отдельные изменения коснулись автолюбителей.

Главное изменение в новой редакции кодекса станет появление статьи «Начисление штрафных баллов». Она расположена в главе профилактических мер воздействия и направлена на профилактику систематических правонарушений, связанных с управлением транспортных средств.

Правонарушения разделены на три категории: административный проступок (штрафная санкции статьи до 10 БВ), значительное административное правонарушение (штрафная санкция свыше 10 БВ), грубое административное правонарушение (санкция статьи предусматривает лишение права управления). За каждое из них будет начисляться один, два или три балла соответственно. Списываться же они будут по истечении одного года с момента их начисления. То есть, если вы первый раз нарушили ПДД 8 июня 2020 года, то спишутся все набранные вами за это время штрафные баллы 8 июня 2021 года. При этом, суммарное накопление десяти и более штрафных баллов в течение года влечет лишение права управления автомобилем на шесть месяцев.

Штрафные баллы планируется начислять за нарушения ПДД, которые влияют на безопасность дорожного движения. При этом штрафные баллы не будут начисляться за следующие нарушения ПДД:

‒ управление транспортным средством с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси либо без присвоенного регистрационного (номерного) знака, а также за управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации регистрационным знаком;

‒ за превышение скорости установленной скорости движения от 10 до 20 километров в час;

‒ за эксплуатацию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

‒ за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения.

Также планируется не начислять штрафные баллы за эксплуатацию в дорожном движении транспортного средства, не прошедшего государственный технический осмотр.

Вводится в новом КоАП и понятие превышения средней скорости. Многие привыкли около камер фотофиксации: снижать скорость, а после ее проезда снова набирать разгон. Если это в пределах населенного пункта или около школы, такие действия не безопасны. Важна скорость на всем этом стратегическом участке, а не в конкретной точке (только около пешеходного перехода). Ведь люди порой могут переходить дорогу дальше установленного места. Введение средней скорости планируется в целях безопасности.

Ужесточатся санкции для автолюбителей, которые управляют ТС в состоянии опьянения. Появится и дифференцированная ответственность. Так, санкция для лиц, которые управляют авто в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно (нижний порог останется прежним – 0,3 промилле), – штраф в 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на пять лет.

Сейчас санкция статьи за управление ТС в состоянии опьянения предусматривает штраф в размере от 50 до 100 БВ и лишение права управления сроком на три года. И водителей эта мера не пугает, много случаев, когда водители управляют транспортным средством в состоянии опьянения, создают угрозу безопасности и такая мера (ужесточение ответственности) позволит водителю задуматься, прежде чем сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Главная и основная цель изменений в законодательстве – привитие навыков соблюдения Правил дорожного движения, чтобы сохранить жизни и здоровье граждан!

Группа по агитации и пропаганде ГАИ УВД.