Профилактика детского травматизма на железной дороге

Источник материала: Полесская правда



Железная дорога – особая дорога: два рельса по которым движутся транспортные средства с железными колёсами. Они предназначены для движения наземных и подземных железнодорожных транспортных средств. Железная дорога, как и любая другая, требует от участников дорожного движения соблюдения определённых мер безопасности.

ПОМНИТЕ!

Прежде, чем перейти железнодорожные пути, следует убедиться, что поблизости нет поезда. Пересекать железнодорожные пути нужно не спеша. Спешка к добру не приведёт: можно споткнуться о рельсы, упасть и получить травму. Переходить железнодорожный переход можно только тогда, когда проехал поезд, смолк звуковой сигнал и поднят шлагбаум. Кроме переезда на железной дороге есть и другие опасные места: насыпь, железнодорожные рельсы, посадочные платформы (площадки), платформы железнодорожного вокзала. Запрещается ходить по насыпи и самому железнодорожному полотну, тем более устраивать там игры.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Переходить железнодорожные пути только в установленных местах, переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход через пути». Перед переходом через пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следить за световой и звуковой сигнализациями, а также положением шлагбаума Переходить пути можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем перейти пути, необходимо убедиться, не приближается ли к переезду поезд, локомотив или вагон.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него 400м;

— переходить железнодорожные пути в неустановленном месте;

— ходить по железнодорожным путям;

— на станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь;

— проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

— подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда шлагбаум начинает закрываться;

— заходить за линию безопасности у края пассажирской платформы

Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях несоблюдение правил поведения на железной дороге предусматривает наказание.

Статья 18.1. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций.

Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путём создания препятствий, установки постов или иным способом – влечёт наложение штрафа в размере от шести до десяти базовых величин.

Статья 18.3. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте.

Подкладывание на железнодорожные и трамвайные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного или городского электрического транспорта – влечёт наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. Повреждение железнодорожного или трамвайного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи – влечёт наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. Нарушение правил проезда гужевого транспортного средства и прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей – влечёт наложение штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке или выгрузке грузов – влечёт наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин. Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте – влекут наложение штрафа в размере от двух десятых до двух базовых величин.

Статья 18.4. Нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта

1.Самовольный проезд в грузовом поезде либо посадка в поезд или высадка из него во время движения, либо проезд на подножке или крыше вагона, либо самовольная остановка поезда без необходимости – влекут наложение штрафа в размере от шести десятых до трёх базовых величин

Выбрасывание мусора или иных предметов из транспортного средства- влечёт наложение штрафа в размере от одной до двух базовых величин. Открытие дверей транспортного средства во время движения – влечёт наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.

С несовершеннолетними, совершившими правонарушения по ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь, инспекцией по делам несовершеннолетних организовывается индивидуально-профилактическая работа.

Артур Бартош

Начальник ИДН Пинского РОВД