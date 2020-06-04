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Своевременное проведение технического обслуживания газоиспользующего оборудования

04.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Своевременное проведение технического обслуживания газоиспользующего оборудования
Безаварийная эксплуатация внутренних газопроводов и газового оборудования в жилищном фонде обеспечивается своевременным выполнением их технического обслуживания, ремонта и диагностики технического состояния, соблюдением требований Правил пользования газом в быту. Техническое обслуживание и  ремонт газопроводов и газового оборудования жилых и общественных зданий проводится в сроки, установленные действующими нормативными правовыми актами.

Техническое обслуживание – это комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности, надежности и безопасности газового оборудования.

Виды работ по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования, необходимость, периодичность и объемы их проведения определяются Правилами пользования газом в быту в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2013 №1136, технологическими инструкциями на основании технических нормативных правовых актов и руководств по эксплуатации оборудования.

В настоящее время техническими нормативными правовыми актами предусмотрены следующие виды работ по техническому обслуживанию:

— полное техническое обслуживание (ПТО-1) запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов и газового оборудования с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом — 1 раз в 10 лет;

— полное техническое обслуживание (ПТО-2) запорных устройств на газопроводах-вводах и внутренних газопроводах, вводных газопроводов, внутренних газопроводов до первого запорного устройства, установленного в квартирах жилых зданий, без отключения от газораспределительной системы — первый раз через 5 лет после ввода в эксплуатацию, последующие — через 10 лет;

— техническое обслуживание проточных водонагревателей (ТО ВПГ) — один раз в 12 месяцев;

— сезонное техническое обслуживание отопительных аппаратов и котлов эксплуатируемых сезонно (СТО) — ежегодно перед началом отопительного сезона;

— техническое обслуживание круглогодично работающего отопительного оборудования — один раз в 12 месяцев;

— заявочное техническое обслуживание газоиспользующего оборудования (ЗТО) — по заявкам потребителей газа.

Проверка технического состояния приборов индивидуального учета расхода газа в домах (квартирах) производится одновременно с проведением полного технического обслуживания внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования (ПТО-1, ПТО-2) (согласно с п.4.14 изменение №3 к СТП 03.13-16).

Техническое обслуживание регуляторов давления проводится в сроки, указанные в эксплуатационной документации на регулятор давления, но не реже 1 раза в год.

Диагностика технического состояния внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования проводится по истечении нормативного срока их службы в целях определения остаточного ресурса, возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости их замены.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию Потребитель газа обязан обеспечивать в согласованное с газоснабжающей организацией время беспрепятственный доступ к газовому оборудованию, внутренним газопроводам, вводному газопроводу, газопроводам – вводам, резервуарным установкам, ИБУ (согласно п.11.3 Правил пользования газом в быту, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.11.2007г. №1539 (в ред.постановлений Совмина от 29.03.2019 №213))

Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Лучше потратить несколько лишних секунд и убедиться в безопасности ваших газовых приборов, чем ставить под угрозу собственную жизнь и жизни близких вам людей, а также здоровье и имущество!

Только общими усилиями можно обеспечить безопасность человеческих жизней!

Николай ПЕТРУШКЕВИЧ, инспектор ЭИ ГТГ Пинского МРО ГУ «Госэнергогазнадзор»

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