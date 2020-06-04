Ждём ваши варианты, чего не хватает современному студотрядовскому движению😊
Хотим слышать каждого✌🏻
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БРСМ предлагает поучаствовать в опросах
04.06.2020 — Новости Общества | Полымя
Источник материала: Полымя
Ждём ваши варианты, чего не хватает современному студотрядовскому движению😊
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Ждём ваши варианты, чего не хватает современному студотрядовскому движению
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