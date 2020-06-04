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БРСМ предлагает поучаствовать в опросах

04.06.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ждём ваши варианты, чего не хватает современному студотрядовскому движению😊
Хотим слышать каждого✌🏻

Считаете ли Вы, движение студенческих отрядов популярным?

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