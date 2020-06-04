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В Гродно 10 июня ограничат продажу алкоголя
04.06.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно 10 июня с 16.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков в связи с проведением выпускных вечеров в школах. Такое решение
Продажа спиртного будет ограничена в Гродно с 16.00 до 24.00 10 июня.
Запрет касается алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более. То есть нельзя будет купить, например, водку, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское.
Есть исключение — купить спиртное в данный период времени можно будет в кафе, барах и ресторанах, правда, на разлив.
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В Гродно 10 июня с 16.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков в связи с проведением выпускных вечеров в школах. Такое решение принял Гродненский...
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