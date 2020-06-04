В Гродно 10 июня ограничат продажу алкоголя

Источник материала: Tut.by

В Гродно 10 июня с 16.00 до 24.00 будет ограничена продажа алкогольных напитков в связи с проведением выпускных вечеров в школах. Такое решение принял Гродненский горисполком.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Продажа спиртного будет ограничена в Гродно с 16.00 до 24.00 10 июня.

Запрет касается алкогольных напитков с объемной долей этилового спирта 7% и более. То есть нельзя будет купить, например, водку, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское.

Есть исключение — купить спиртное в данный период времени можно будет в кафе, барах и ресторанах, правда, на разлив.